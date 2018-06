L' Europa arriva spaccata al vertice sui migranti

Lumache pericolose sono arrivate in Europa - ecco perchè possono essere pericolose anche per l'uomo : Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità , OMS, in tutto il mondo, circa 2,5 milioni di persone sono affette da un'infezione da Fasciola epatica, il grande infarto del fegato. Il parassita, ...

Arriva il “No” di Malta allo sbarco della Lifeline. Toninelli : “Disumani - specchio dell’Europa” : Il governo di Malta si sfila dalla crisi della nave Lifeline, bloccata in mare con 239 migranti a bordo. «Non abbiamo coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l’autorità competente a farlo. Secondo il centro di coordinamento di Roma, la ricerca e il salvataggio hanno avuto luogo tra la Libia e Lampedusa» ha fatto sapere un portavoce dell’esec...

Migranti - i nomi dei 34.361 morti nel tentativo di arrivare in Europa | : In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il giornale britannico Guardian ha pubblicato l'elenco completo di tutte le vittime dal 1993 a oggi: "Annegati, detenuti, sparati" ecco come sono ...

Milan-Uefa - udienza finita. Fassone : 'Decisione dovrebbe arrivare velocemente'. I rossoneri rischiano l'Europa League : Due ore circa per convincere la Camera Giudicante dell'Uefa, a Nyon, a non escludere il Milan dalla prossima Europa League. Pena sollecitata dalla Camera Investigativa dopo il no al settlement ...

Le aperture di Merkel sull’Europa arrivano in ritardo : La cancelliera tedesca sembra favorevole a un bilancio dell’eurozona e una solidarietà finanziaria. Ma serve uno scatto maggiore per affrontare i populismi. Leggi

Porsche : arriva lo stop delle vendite in tutta Europa : Il colosso tedesco annuncia ufficialmente lo stop alle vendite dei suoi modelli sul mercato europeo per adeguarsi agli standard dell’Unione Porsche ha annunciato ufficialmente lo stop alle vendite dei modelli 718 Boxster e Cayman, 911 e Cayenne. La decisione è scaturita dall’adeguamento al nuovo ciclo di omologazione per i suoi modelli di punta. Per il momento i clienti della Casa tedesca potranno ordinare le vetture di Casa Porsche, ma non ...

Arrivano i dazi statunitensi sull’Europa : Domani l'amministrazione Trump li imporrà davvero, dopo mesi di trattative andate a vuoto The post Arrivano i dazi statunitensi sull’Europa appeared first on Il Post.

Il Nokia X6 potrebbe arrivare in Europa - così come i Nokia X5 e X7 : Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui HMD Global potrebbe decidere di vendere il Nokia X6 anche in Europa L'articolo Il Nokia X6 potrebbe arrivare in Europa, così come i Nokia X5 e X7 proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia 2018 - domani si arriva sullo Zoncolan! Pendenze micidiali - è la salita più dura in Europa? : Semplicemente è il Mostro, la Montagna terribile. “Lasciate ogni speranza o voi che entrate” recita uno striscione posto all’imbocco di un’ascesa davvero infernale, degna del celebre verso di Dante Alighieri. Il Monte Zoncolan è la salita più dura d’Europa e probabilmente del Mondo, a detta di tutti i professionisti che hanno avuto l’ardore di cimentarsi in una fatica ai limiti dell’umano e ...

Ecco da dove arriva e come viene prodotta l'energia che muove l'Europa : In Italia ci sono ancora molte centrali basate su fonti fossili, ma qual è la situazione nel resto d'Europa? Ecco un quadro

Ecco da dove arriva e come viene prodotta l’energia che muove l’Europa : Foto: Joe Dykes/flickr A voler usare una metafora, se le nazioni moderne avessero uno scheletro – qualcosa che le tiene insieme e consente le loro funzioni di base – questo sarebbe il modo in cui viene prodotta l’energia elettrica. C’è però energia ed energia, e da una nazione all’altra le cose cambiano molto: così capire in che modo essa arriva, a partire da quali fonti e da dove è una domanda tutt’altro che scontata. Un team svizzero-tedesco ...

Giulio Sapelli : "Lo stop alla mia candidatura è arrivato dall'Europa" : "La Lega è un partito che sa cosa vuole e che ha un patto con i suoi elettori. I Cinque stelle, invece, sono un aggregato interessante che rappresenta gli ultimi e gli arrabbiati ma è a stato peristaltico, sente le pressioni esterne in modo più drastico". Lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital l'economista Giulio Sapelli.Il professore ha espresso il suo pensiero sulle due forze politiche che lo hanno contattato per ...

"Arrivano i populisti!". I timori del Wp sul "primo regime populista in Europa occidentale". Ft : "Mercati tranquilli perché c'è Draghi" : Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo fila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per ...

Dalle piccole e medie città arriva una speranza per Macron e per l’Europa : A un anno dalla sua elezione, la popolarità di Emmanuel Macron in Francia è in caduta libera per l'irruenza riformatrice scarsamente apprezzata soprattutto da alcuni settori della società (pensionati e residenti in aree rurali e periferie, come mostrato da un recente sondaggio dell'istituto Bva) che, paradossalmente ma non troppo, si sentono maggiormente minacciati da riforme che sembrano colpire più i deboli che le ...