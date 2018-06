LETTURE Dal salmo di Davide a Ugolino | il dolore del tradimento

ilsussidiario

: RT @illibraio: “Da vicino nessuno è normale”, torna il festival teatrale nell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini a #Milano. Tra i vari spe… - paola_golzi : RT @illibraio: “Da vicino nessuno è normale”, torna il festival teatrale nell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini a #Milano. Tra i vari spe… - MeLaLeggi : RT @illibraio: “Da vicino nessuno è normale”, torna il festival teatrale nell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini a #Milano. Tra i vari spe… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Non c'è bisogno di scomodare i poeti per parlare del. Nondimeno la parola scritta aiuta il distacco. Così in, Catullo e Dante. LAURA CIONI(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:10:00 GMT)/ Abelardo ed Eloisa, la trappola dell'amor di sé, di L. Cioni/ Cicerone e la prima legge dell'amicizia, di L. Cioni