L' E3 2018 di Sony e Microsoft | la filosofia e l' avvenire di due giganti del gaming

E3 2018. Le visioni di Sony PlayStation nella Los Angeles del gay pride : Mostrati Last of Us Part 2, che narra di una ragazza omosessuale in un mondo post apocalittico, e Death Stranding di Hideo Kojima, game designer onirico che ha deciso di superare i confini di console e videogame

E3 2018 : la demo di Ghost of Tsushima presentata alla conferenza di Sony mostrava solo "un'avventura secondaria nel percorso principale del gioco" : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions era uno dei giochi che in molti non vedevano l'ora di vedere e, dopo una straordinaria demo presentata poche ore fa, ora otteniamo qualche informazione in più su cosa aspettarsi dall'epico gioco samurai open-world.Dopo la sua esibizione alla conferenza di Sony, il produttore di Sucker Punch, Brian Fleming, ha condiviso alcune informazioni in più su Ghost of ...

E3 2018 : mostrato il gameplay di Dreams dopo la fine della conferenza di Sony : Nel corso della sua conferenza E3 2018, Sony ha deciso di concentrarsi su attesissime esclusive come The Last of Us Part 2 o Ghost of Tsushima, mentre, come abbiamo visto, non c'è stata traccia di Dreams, il titolo di Media Molecule. Tuttavia, il gioco non era completamente assente dalla fiera, visto che nel post-show è stato mostrato il gameplay. Come segnala Gamingbolt, la breve demo mostra il set di strumenti infinitamente adattabile e ...

E3 2018 : Sony ruba la scena con le sue esclusive - editoriale : Il videogioco si fa su PlayStation. È questo il messaggio che Sony ha voluto lasciare trasparire durante la sua conferenza, probabilmente la più breve della sua storia all'E3. Compatta, concisa, limpida. Le esclusive di prime parti restano il faro che illumina il percorso videoludico di PlayStation, ma come ha già dimostrato in passato l'azienda giapponese sa tirare l'acqua al suo mulino anche quando vengono prese in considerazione le produzioni ...

E3 2018 PlayStation 4 - i trailer dei nuovi videogiochi presentati da Sony : Dopo aver acceso l’attesa dei fan con un annuncio al giorno nel corso dell’ultima settimana, Sony ha deciso di approcciarsi diversamente alla sua consueta conferenza di presentazione dell’E3 di Los Angeles. Invece di riempire il palco con il maggior numero possibile di giochi – come ha fatto Microsoft, mostrandone 50 in due ore – la casa giapponese si è concentrata su un fascio di titoli, soprattutto le sue grandi esclusive, ...

The Last of US Part 2 e Destiny 2 I Rinnegati all’E3 2018 Sony - tutti i video : Si è conclusa la conferenza E3 2018 Sony ed è stata davvero scoppiettante. La casa giapponese sa davvero come colpire al cuore. Da The Last of Us Part 2 a Death Stranding, da Destiny 2 I Rinnegati alla bomba Nioh 2, è stato mostrato davvero parecchio. Scopriamolo insieme. E3 2018 Sony: tutti gli annunci e video Andiamo con ordine, tutti i video possono essere trovati in basso. Per prima cosa vediamo il video gameplay di The Last of Us Part 2. ...

E3 2018 : ancora un trailer per Kingdom Hearts 3 - stavolta durante la conferenza di Sony : La conferenza E3 2018 di Sony prosegue dando spazio a un altro attesissimo gioco già visto in azione in altre conferenze, stiamo parlando di Kingdom Hearts 3.Il titolo in arrivo il prossimo 29 gennaio 2019 è tornato a mostrarsi sul palco di Sony con un nuovo trailer visibile qui di seguito:State seguendo lo show E3 di Sony?Read more…

E3 2018 : Tutti gli annunci di Sony : L’ultima conferenza E3 2018 è terminata, in attesa di conoscere cosa ci riserba Nintendo con il suo Direct di questa sera, vogliamo condividere con voi Tutti gli annunci e gameplay di Sony Playstation. E3 2018: Tutti gli annunci di Sony Primo Gameplay Trailer per The Last of US 2 annunciati contenuti esclusivi per Call of Duty Black Ops 3 Primo Gameplay Trailer per Ghost of Tsushima annunciato e mostrato il primo Gameplay di ...

E3 2018 : Destiny 2 e l'espansione I Rinnegati sul palco di Sony con il trailer di presentazione per la storia : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Sony e, dopo una partenza spettacolare con The Last of Us Part 2, si è passati a Destiny 2.Il popolare sparatutto si è mostrato con il reveal story trailer dedicato all'espansione in arrivo a settembre, I Rinnegati, presentata da poco da Bungie.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

E3 2018 : alle 3 seguite in diretta con noi la conferenza Sony! : Vi abbiamo parlato delle nostre aspettative in vista della conferenza Sony dedicata al mondo PlayStation all'interno del nostro articolo pre-conferenza, e ormai mancano poche ore all'inizio vero e proprio di un evento attesissimo da tutto l'universo videoludico.L'E3 2018 della compagnia nipponica si concentrerà soprattutto su quattro nomi assolutamente di spicco: Spider-Man, Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us: Part II. Quattro ...

E3 2018 : Le aspettative per la conferenza Sony - articolo : La kermesse losangelina più amata dal popolo videogiocante è ormai dietro l'angolo, con i suoi annunci di rilievo, le sorprese inattese e, più in generale, tanta carne al fuoco per cui vale la pena dar fondo al portafoglio. I "big" dell'industria stanno per condurre le emozionanti conferenze, capaci di tenere incollati allo schermo (anche nottetempo) migliaia di utenti di tutte le bandiere: l'equivalente videoludico del FIFA World Cup per ...

