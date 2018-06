Le vendite del Samsung Galaxy S9 spingono al ribasso le previsioni del colosso coreano

Lieve crescita delle vendite di auto in Europa - FCA trainata da Jeep e Alfa : Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (Acea), le immatricolazioni nella Ue a 28 sono salite leggermente più che tra i Paesi dell’Eurozona e di quelli dell&rsquo...

E-commerce - svolta della Corte Suprema Usa : gli Stati possono richiedere imposte sulle vendite : Gli Stati americani potranno d'ora in poi obbligare le società di commercio elettronico a far pagare e rastrellare le imposte sulle vendite. A deciderlo è stata la Corte Suprema americana, che ha ...

Cannabis light - parere del Consiglio superiore di sanità : “Pericolosità non può essere esclusa - fermare le vendite” : fermare le vendite della ‘Cannabis light‘. A chiederlo è il Consiglio superiore di sanità (Css), perché “non può esserne esclusa la pericolosità“. Il parere è stato comunicato su richiesta del ministero della Salute e riguarda la marijuana legale, cioè quei “prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa” (con livelli di Thc inferiori allo 0,2 per cento) in vendita nei ‘canapa shop‘ ...

XXXTentacion è morto : rapper ucciso a colpi di pistola/ Video - le vendite della sua musica in crescita : XXXTentacion è morto: rapper ucciso a colpi di pistola in Florida, Usa. Sulla scena del delitto i fan hanno dato vita a un memoriale, il web si divide(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Amazon - appello per sospendere le vendite del riconoscimento facciale alla polizia : Nuova petizione dell'Aclu e, soprattutto, lettera di 17 investitori: "Basta cedere Rekognition a enti e amministrazioni, rischio per privacy e diritti civili"

I dati delle compravendite e delle affittanze a Udine e in FVG - Udine 20 : Gianluca Zanutta, imprenditore del mondo dell'edilizia, ha raccontato la realtà quotidiana del settore e mettendo in luce le necessità del comparto: "L'edilizia ha la luce accesa, ma è cambiata la ...

Le vendite del Q1 2018 su scala globale sono un duopolio Apple – Samsung : 365 giorni dopo la classifica degli smartphone più venduti al mondo nel primo trimestre dell'anno non è cambiata poi molto, con Samsung ed Apple protagonisti L'articolo Le vendite del Q1 2018 su scala globale sono un duopolio Apple – Samsung proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi ha aumentato le vendite di smartphone dell’88% nel Q1 2018 : Xiaomi non ha fornito il numero esatto di smartphone spediti ma ha confermato di aver registrato una crescita pari all'88% durante i primi tre mesi dell'anno L'articolo Xiaomi ha aumentato le vendite di smartphone dell’88% nel Q1 2018 proviene da TuttoAndroid.

Compravendite di immobili - ingegneri e notai al fianco del cittadino per una maggiore tutela : La stipula è avvenuta a margine del convegno 'Ars Notaria, scienza e prassi alla luce delle recenti attività normative'. Alla firma dell'atto erano presenti il presidente dell'Ordine degli ingegneri ...

iPhone X domina vendite globali - ma i conti non tornano e Apple taglierà prezzi per nuovi modelli 2018 : L'iconico iPhone X guida le classifiche di vendite a livello globale ma per Apple i conti nei primi mesi del 2018 non tornano completamente perchè la somma delle vendite dei nuovi modelli non pareggia ...

Lenovo-Motorola inizia male il 2018 : Crollo delle vendite smartphone : Lenovo-Motorola inizia male il 2018 con il Q1 che segna un Crollo delle vendite smartphone mai registrato prima d’ora con un -21% nel Q1 del 2018 Lenovo non risolleva le sorti di Motorola. Il 2018 inizia male Il duo Lenovo Motorola sembra non fare bene ad entrambi. Infatti dopo l’acquisizione della divisione Mobile di Motorola […]

LG – G7 - al via le vendite anche in Italia del nuovo smartphone di Gamma Alta : LG Electronics annuncia l’arrivo in Italia di LG G7, lo smartphone top di Gamma che integra il processore più avanzato, un display super luminoso, audio potente e fotocamera intelligente in un corpo eccezionalmente resistente. LG G7 è già disponibile nei negozi nelle colorazioni New Aurora Black e New Moroccan Blue. ,Il supporto è acquistabile anche attraverso i maggiori operatori di telefonia mobile. Alla base del nuovo smartphone, la ...

Emissioni - La Porsche limita le vendite in attesa delle nuove omologazioni : La Porsche ha comunicato che limiterà temporaneamente le vendite dei propri modelli in Europa per adeguare la gamma ai limiti di emissione imposti dal nuovo ciclo Wltp. A partire dal primo di settembre, infatti, tutte le automobili immatricolate dovranno essere omologate utilizzando i nuovi standard di collaudo Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure e Real Driving Emissions (Rde) che prevedono prove, in condizioni di guida reale, di ...

Porsche : arriva lo stop delle vendite in tutta Europa : Il colosso tedesco annuncia ufficialmente lo stop alle vendite dei suoi modelli sul mercato europeo per adeguarsi agli standard dell’Unione Porsche ha annunciato ufficialmente lo stop alle vendite dei modelli 718 Boxster e Cayman, 911 e Cayenne. La decisione è scaturita dall’adeguamento al nuovo ciclo di omologazione per i suoi modelli di punta. Per il momento i clienti della Casa tedesca potranno ordinare le vetture di Casa Porsche, ma non ...