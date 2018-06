ilfoglio

(Di sabato 23 giugno 2018) Roma. C’è chi garantisce, nella cerchia dei grillini capitolini più fedeli a Virginia Raggi, che sia solo questione di tempo. Quello, cioè, necessario al diretto interessato, al momento impelagato in faccende assai più tribolate, per “fare gli opportuni” (e non meglio precisati) “passaggi burocratic