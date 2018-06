Lazio | Milinkovic | Futuro? Dopo il Mondiale vedremo

Lazio - Milinkovic : 'Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere' : Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L'oggetto del desiderio di molti top ...

Lazio - Inzaghi va all'attacco al di là di Milinkovic : E se l'erede di Milinkovic fosse un trequartista o un attaccante? La domanda presto potrebbe essere retorica ovvero con una risposta scontata. Grazie a una Lazio sempre più a trazione anteriore. ...

Calciomercato Lazio - Lotito cala il poker : il sostituto di Milinkovic-Savic - due difensori e l’attaccante [FOTO] : Calciomercato Lazio – Lazio attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, quattro trattative stanno per essere definite, importanti mosse per il tecnico Simone Inzaghi. Arrivo non eclatante ma che può risultare sempre utile è quello Mattia Sprocati dalla Salernitana, fatta anche per Silvio Proto, portiere dell’Olympiakos. Ai dettagli la trattativa con il Betis per Riza Durmisi, operazione da 7 milioni di euro, stesso discorso ...

Lazio - il padre di Milinkovic-Savic allo scoperto : “vada alla Juventus” - i bianconeri sognano : Milinkovic-Savic al centro di tante voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Roma nella prossima stagione, la Juventus sembra in pole per accaparrarselo Milinkovic-Savic sta accendendo l’estate di calciomercato, per la ‘rabbia’ dei tifosi della Lazio, i quali di certo non vorrebbero perdere il proprio beniamino. Il centrocampista serbo ha un costo elevatissimo, che sembra però non spaventare le concorrenti determinate ...

Lazio - il Real bussa per Milinkovic : maxi offerta in arrivo : 'Deciderò il mio futuro dopo la Coppa del Mondo' aveva detto Milinkovic pochi giorni fa. La Lazio non ha fretta, ha il bilancio in attivo e non deve cedere per comprare. 'Non siamo un supermarket' ha ...

Calciomercato Lazio - blitz di Lotito : arriva il colpo ‘alla Milinkovic-Savic’ : Calciomercato Lazio – Il colpo ‘alla Milinkovic-Savic‘. La Lazio si muove in vista della prossima stagione, importante movimento del presidente Lotito per il tecnico Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Lazio ha deciso di fiondarsi su Grujic del Liverpool, reduce da una buona stagione in prestito al Cardiff adesso può arrivare in Italia, il presidente biancoceleste ha intenzione di ...

Lazio - Milinkovic : "Pronto per il Mondiale. Mi ispiro a Yaya Toure" : Il centrocampista serbo si racconta in una lunga intervista: "Mi piace vedermi come un playmaker, e la mia ultima stagione alla Lazio lo ha dimostrato"

Lazio - per Milinkovic c'è l'offerta del Real Madrid : pronti 150 milioni : Il Real Madrid pronto a irrompere su Milinkovic-Savic. Un'offerta, a cui sarebbe difficile dire di no, preparata per sbarazzarsi della concorrenza. Dalla Spagna assicurano che Florentino Perez sarebbe ...

La guerra tra Juve e Lazio è finita : parte la trattativa per Milinkovic Savic : Intanto dall'entourage di Milinkovic Savic continuano ad arrivare importanti segnali d'apertura, quel like su Instagram del giocatore messo e subito rimosso ha in ogni caso fatto il giro del mondo ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic : 'Il mio futuro? Lo deciderò dopo il Mondiale' : Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora incerto. Per sapere dove giocherà nella prossima stagione bisognerà aspettare la fine del Mondiale. Il giocatore ha fatto sapere di voler attendere prima di ...

Lazio - Milinkovic-Savic : "Il mio futuro? Deciderò dopo il Mondiale" : Il fuoriclasse serbo rimanda tutte le questioni di calciomercato che lo coinvolgono: la Juve è sempre alla finestra

Lazio - Milinkovic : 'Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera' : 'Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo - dichiara Milinkovic - È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato'...

Juventus - senti Milinkovic-Savic : il calciatore della Lazio parla del suo futuro : Milinkovic-Savic interpellato sul proprio futuro durante una delle consuete conferenze stampa della Nazionale serba impegnata in Russia “Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia ...

Lazio - caos Milinkovic-Savic : un like “bianconero” scatena l’ira dei tifosi - la Juventus gongola : Milinkovic-Savic continua a far parlare di sè in chiave calciomercato, il calciatore della Lazio ha acceso i sogni degli juventini con una mossa social Milinkovic-Savic potrebbe essere l’uomo dell’estate. Il calciomercato è iniziato ed il centrocampista serbo della Lazio è uno dei pezzi pregiati dei quali si farà un gran parlare. In realtà le voci attorno a Milinkovic-Savic sono già numerose, con la Juventus in pole position per ...