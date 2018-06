Lavoro | rinnovato il contratto a oltre 1 milione di operai agricoli

TH RESORTS/ Riapre in tempi record - e rinnovato - il villaggio ex Valtur di Ostuni. Salvati i posti di Lavoro : In tempi record Th RESORTS ha riammodernato e riaperto il villaggio di Ostuni, ex Valtur . Soddisfazione dell'ad Gaetano Casertano.

TH RESORTS/ Riapre in tempi record (e rinnovato) il villaggio ex Valtur di Ostuni. Salvati i posti di Lavoro : In tempi record TH RESORTS ha riammodernato e riaperto il villaggio di Ostuni, ex Valtur. Soddisfazione dell'amministratore delegato Gaetano Casertano, anche per i posti di lavoro Salvati(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:51:00 GMT)