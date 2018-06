Laurea Honoris Causa conferita ad Alice Waters dall' UNISG di Pollenzo

Horacio Pagani - Laurea Honoris causa in Ingegneria dalla Unimore : La Unimore, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ha deciso di conferire la Laurea magistrale Honoris causa in Ingegneria del Veicolo a Horacio Pagani, fondatore e chief della Pagani Automobili, nonché papà di capolavori su quattro ruote come la Zonda e la Huayra. Cerimonia il 19 giugno. La cerimonia si svolgerà martedì 19 giugno nella Sala Eventi del Tecnopolo di Modena (via Vivarelli 2) alla presenza di autorità ...