Latina | incidente all' alba | morta una ragazza | gravemente ferita un' amica

leggo

: [AGG] #SR148 #Pontina code a tratti causa incidente con mezzi pesanti coinvolti fra Tor De' Cenci e Via Decima-Cast… - LuceverdeRoma : [AGG] #SR148 #Pontina code a tratti causa incidente con mezzi pesanti coinvolti fra Tor De' Cenci e Via Decima-Cast… - zazoomblog : Incidente stradale a Latina: morta una ragazza gravemente ferita unamica - #Incidente #stradale #Latina: #morta - likeLATINA : +++ TRAGICO INCIDENTE +++ MORTA UNA RAGAZZA, UN'ALTRA E' FERITA -

(Di sabato 23 giugno 2018) Unae una suaè rimastaa seguito di unstradale avvenuto questa mattina a, in via della Striscia, in una zona rurale della...