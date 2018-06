Lamborghini Urus - Il giro di pista al Vairanoring - VIDEO

Urus - il Suv con lanima Lamborghini : Quello che deve distinguere una "Lambo" è l'esperienza di guida al volante e noi, per verificare se Urus ci racconta del mondo di Sant'Agata Bolognese, l'abbiamo provata in diverse condizioni tranne, ...

Huansu Hyosow X-Series - il clone cinese da 15 mila euro della Lamborghini Urus – FOTO : D’accordo, la Cina delle quattro ruote avrà pure fatto passi da gigante, specie sull’auto elettrica. Ma evidentemente non ha perso il brutto vizio di copiare modelli già fatti, magari di case blasonate. Come nel caso del primo sport utility firmato Lamborghini, la Urus, di cui qui sopra proponiamo il clone made in China: si chiama Huansu Hyosow X-Series, e come potete vedere a livello estetico poco differenzia la copia ...

Lamborghini - La Urus diventa Lead Car del Super Trofeo : Il Lamborghini Super Trofeo ha una nuova Lead Car, la Urus (qui la nostra prova su strada). La Suv di Sant'Agata Bolognese sostituirà la precedente Huracán a partire dalla prossima gara sul circuito di Misano, guidando le vetture da competizione nel giro di formazione di ogni sessione.Sempre in testa. La Lamborghini Urus Lead Car dispone di una livrea esclusiva che celebra la decima edizione del Super Trofeo proponendo gli sponsor del campionato ...

Lamborghini Urus - il Suv più veloce al mondo - : I puristi possono stare tranquilli: Urus è una Lamborghini Doc. Nonostante dimensioni, peso, altezza da terra e destinazione d'uso. Come è possibile? Semplice , o quasi, : partendo dal foglio bianco - ...

La passeggiata romana di Lamborghini Urus : La passeggiata romana di Lamborghini Urus Una dinamica di marcia eccezionale, con trazione 4×4, sospensioni attive e freni in carboceramica Continua a leggere

Urus - la Lamborghini dei Suv. Mix perfetto tra Dna del marchio e versatilità degli sport utility : VALLELUNGA - Urus, una razza che non c'era. Lamborghini cala nell'arena il suo terzo toro e, nel mondo dell'auto, si percepisce una forte scossa. Un modello del genere, infatti, non...

Lamborghini Urus - l’auto totale che piace (anche) alle donne : Schierati spalla a spalla, le braccia conserte, lo sguardo severo, uomini e donne di Lamborghini ci aspettano davanti al centro congressi allestito nel circuito romano di Vallelunga. Dietro di loro, le auto simbolo di un marchio che oggi è sinonimo di potenza, tecnologia e stile: tra una Huracan verde e un Aventador rossa, a completare i colori della bandiera italiana, c’è una stupenda Urus bianca nuova di zecca. Poco più indietro, altre ...

Lamborghini Urus - La vera anima della super Suv - VIDEO : Siccome il mondo dell'auto ubbidisce a istinti pavloviani, quando si è saputo che la Lamborghini s'era messa in testa di produrre una sport utility, la domanda che è corsa fra le schiere degli appassionati è stata una, e una sola: "Sarà una vera Lambo?". Ora, a mio modesto avviso la questione è mal posta. L'appartenenza a uno specifico Dna è oggi un concetto aleatorio. La Cayenne è una vera Porsche? Tutti ricorderanno come ...

Per Lamborghini Urus è vero amore a prima vista : Pierluigi Bonora Roma «Volevo questa macchina solo per me. È sempre stato un sogno e deve rimanere un sogno», firmato Ferruccio Lamborghini. La frase passata alla storia, vergata dal fondatore della ...

Nuovo suv Lamborghini Urus a Roma - la grande 'destrezza' : ... il Nuovo suv Lamborghini - tramite il sistema Anima - si adatta nella posizione Strada con sospensioni regolate per migliorare il confort mentre, in modalità Sport, Urus si abbassa per assicurare ...