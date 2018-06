“L’abbiamo trovata nuda | là dentro” L’orribile morte a 60 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 23 giugno 2018) Doveva essere una settimana di relax lontana dagli impegni della vita quotidiana, dallo stress e dalle incombenze. E invece proprio in quei sette giorni questa donna, 60e un passato nella polizia prima di andare in pensione, ha perso tragicamente la vita in un incidente dalla dinamica talmente assurda da non sembrare vera. A ricostruire la vicenda, andata in scena nel nord del Galles, è il Daily Mail. Lei, Elizabeth Isherwood, ha infatti perso la vita dopo essere rimasta intrappolata nell’armadio di una casa affittata per le vacanze all’interno di una struttura per turisti. Unalenta, con la povera donna che ha lottato con tutte le sue forze per riuscire a liberarsi da quella che per lei era diventata una trappola. Purtroppo per lei, però, non c’è stato niente da fare. I medici hanno individuato nell’ipotermia la causa del decesso: Elizabeth ...