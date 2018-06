La proposta di Luigi Di Maio sulle pensioni | “Aumentiamo le minime tagliando quelle d’oro”

fanpage

(Di sabato 23 giugno 2018) Cosa prevede ladiDi? Il ministro del Lavoro su Facebook: "Abolire led'oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima".