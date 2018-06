La portavoce di Trump | ' Cacciata da un ristorante per il mio lavoro'

Melania Trump e il parka di Zara/ “Non m'importa” : messaggio al marito? Il portavoce : "Solo una giacca..." : Melania Trump e la giacca di Zara : “A me non importa davvero, a te?”. E' polemica sul parka : scritta contro il marito? Le ultime notizie: messaggio su politica migranti del presidente Usa?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:27:00 GMT)

Usa : portavoce Melania Trump - "sta bene e riposa"

MELANIA E DONALD TRUMP SEPARATI ALLA CASA BIANCA?/ La smentita della portavoce della First Lady : "Chiacchiere" : DONALD e MELANIA TRUMP SEPARATI in CASA? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:16:00 GMT)