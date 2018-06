LA PISTOLA CHE HA SPARATO A TOGLIATTI Ritorna e trova una ' guerra civile' di sfascisti

Attivista LGBT minacciata di morte : 'Pedala che ti arriva un colpo di PISTOLA' : L'avvocatessa Cathy La Torre [VIDEO], Attivista LGBT, ha ricevuto minacce di morte via Facebook da un account fake, privato e senza foto: 'Pedala che mentre pedali ti arriva un colpo di pistola in fronte. Nessun compromesso con le lesbiche, nessuno. La giovane donna omosessuale si è recata presso le forze dell'ordine per denunciare il fatto. L'indignazione e la paura dell'Attivista LGBT 'Questo è il buongiorno che mi è stato inviato. Mi recherò ...

“Hanno ucciso anche a lui”. Dopo XXXTentacion - un altro cantante ammazzato. Colpi di PISTOLA. L’omicidio a poche ore dalla morte del rapper : Il mondo della musica è rap è sotto choc. Dopo l’assassinio del rapper XXXTentacion, compiuto nel corso della notte passata a Miami, le cronache musicali statunitensi registrano un altro episodio analogo, questa volta avvenuto a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il rapper Jimmy Wopo, ventunenne astro nascente dell’hip hop a stelle e strisce, è stato ferito mortalmente nel corso di una sparatoria avvenuta a Middle Hill, uno dei ...

Attivista LGBT minacciata di morte : 'Pedala che ti arriva un colpo di PISTOLA' : L'avvocatessa Cathy La Torre, Attivista LGBT, ha ricevuto minacce di morte via Facebook da un account fake, privato e senza foto: 'Pedala che mentre pedali ti arriva un colpo di pistola in fronte. Nessun compromesso con le lesbiche, nessuno". La giovane donna omosessuale si è recata presso le forze dell'ordine per denunciare il fatto. L'indignazione e la paura dell'Attivista LGBT 'Questo è il buongiorno che mi è stato inviato. Mi recherò ...

Il rapper XXXTentacion ucciso a colpi di PISTOLA : il filmato shock che mostra il cantante senza vita [VIDEO] : Il rapper XXXTentacion ucciso a colpi di pistola nella contea di Broward: la polizia ha parlato di una possibile rapina Ieri notte nella contea di Broward, il rapper XXXTentacion è stato ucciso a colpi di pistola. Secondo la ricostruzione della polizia, che ha parlato di una possibile rapina come movente, ha spiegato che il ragazzo è stato colpito mortalmente mentre si trovava a bordo della sua auto, fuori da un concessionario. A sparare sarebbe ...

Milano - si è costituito l’assassino del senegalese a Corsico. Arrestata anche la fidanzata : aveva nascosto la PISTOLA : Un uomo, italiano, è stato fermato durante la notte per l’omicidio del senegalese Assan Diallo ucciso sabato sera a colpi di pistola a Corsico, nell’hinterland milanese. Fabrizio Butà, 47 anni, di origini calabresi ha confessato davanti al pm Christian Barilli. Butà si è presentato spontaneamente ai carabinieri nella tarda serata di ieri e ha raccontato che, all’origine del delitto, vi sarebbero state ripetute molestie da parte del senegalese ...

Pio e Amedeo ad Amici 17 : dalla PISTOLA per Giulia Michelini ai messaggi a Salvini e il bacio con Maria : Sono stati minuti tutti da ridere quelli in compagnia di Pio e Amedeo ad Amici 17. Il duo pugliese ha deciso di non cambiare niente di sé, nemmeno in prima serata, a parte il vestito. Messi da parte zoccoli e pellicce, Pio e Amedeo ad Amici 17 non hanno fatto mancare una serie di battute dirette al neo Ministro degli Interni, Matteo Salvini, travolto delle polemiche nelle scorse ore per via del caso Aquarius e del no allo sbarco di ...

Eazy Padrino - il rapper tedesco che canta di mafia con la PISTOLA in pugno : indaga la polizia : È finito nel mirino di carabinieri e polizia il video di un rapper di nome Eazy Padrino in lingua franco-algerina girato a Mattinata , nel Gargano, in cui si parla di mafia e durante il quale vengono ...

Poliziotta in coma - nessuna impronta sulla PISTOLA CHE le ha sparato. «Non è stato un tentativo di suicidio» : Chi l'ha visto torna sul caso di Sissy Trovato Mazza. Recenti analisi hanno mostrato che sulla sua pistola di servizio non ci sono impronte, nemmeno le sue, quindi non avrebbe premuto lei il...

Salvini : “Troppi italiani usano psicofarmaci”. Pensa che ridere quando avranno tutti una PISTOLA sul comodino : www.spinoza.it L'articolo Salvini: “Troppi italiani usano psicofarmaci”. Pensa che ridere quando avranno tutti una pistola sul comodino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napoli - un cadavere nel parcheggio : morto con un colpo di PISTOLA alla testa : Il cadavere di un uomo di circa 45 anni, riverso a terra con un colpo di pistola alla testa, è stato ritrovato questa mattina in un'area di parcheggio a Napoli, in via Nelson Mandela, nel quartiere ...

Padova - sindaca perseguitata per tre anni da stalker. Uomo arrestato perché aveva PISTOLA con matricola abrasa in casa : “Ogni volta che ricevevo una lettera, un pacco lo consegnavo direttamente in Questura”. Per tre anni Elisa Venturini, 39 anni, sindaca di casalserugo (Padova) è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali. La donna, laureata in legge, la prima cittadina più votata d’Italia alle elezioni del 2013, parla con l’Ansa di “una pressione intollerabile”. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, 50 anni di Monestier ...

PISTOLA in pugno nella tabaccheria. Un'altra rapina. In pieno giorno : Prato, 13 maggio 2018 - Hanno puntato la Pistola contro il titolare della tabaccheria «Petracchi» di via Cava al civico 251, nel centro di Tobbiana , e si sono fatti consegnare un pacco di gratta e ...