La notte delle candele sbarca in Spagna

A Roma arriva La notte delle Streghe : Prosegue la programmazione culturale del Municipio VII di Roma, per la sezione Primavera di Rinascita 2018-Festa di San Giovanni e

Draft Nba 2018/ Conto alla rovescia per la notte delle scelte : chi sarà il numero 1? : Draft NBA 2018: si avvicina la notte in cui le varie franchigie selezioneranno i migliori prospetti degli Stati Uniti e del mondo. Phoenix ha la prima scelta assoluta: su chi punterà?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:02:00 GMT)

NBA Draft 2018 : la notte delle stelle del futuro - in diretta dall'1 su Sky Sport : Il primo a pronunciarli sarà Adam Silver, al resto poi penseranno il loro talento e la voglia di fare la differenza nella lega più importante del mondo del basket. Dove sperano di entrare già dalle ...

S.Giovanni in Marignano : dal 20 al 24 giugno 'La notte delle Streghe' : GLI SPETTACOLI L'Ufficio Incredibile presenta un ricco programma di spettacoli: streghe che scendono dalla torre e camminano in parata per le vie del borgo, fuochi rituali provenienti da diverse ...

Aversa - 'La notte delle Streghe' nel chiostro medioevale di Sant'Audeno - : Aversa " Ancora una iniziativa socio culturale targata Napolitano e Serra. Un evento d'intrattenimento unico nel suo genere. Dopo il successo straordinario del Carnevale di Cimarosa, ballo in ...

Al Convitto Nazionale principessa per una notte : va in scena il ballo delle debuttanti : Una notte da principessa. I sogni a volte si trasformano in realtà e così è stato ieri per le oltre cento ragazze che hanno potuto realizzare questo desiderio, perché può sembrare strano ma anche in ...

A Vasanello si rinnova la magia della notte delle Lanterne : ... oltre che da spettacoli di artisti da strada. In piazza della Repubblica lo spettacolo più atteso, quello degli Erre Sei che faranno scatenare i presenti sulle note di pizzica e taranta. La Notte ...

Pinerolo - notte delle Muse : gli appuntamenti di oggi : Domenica alle 21 in piazza del Duomo, suggestivo spettacoli finale "FierS à Cheval" con la Compagnie des Quidams, una danza ipnotica di cavalli luminosi e un domatore che sembra uscito da un magico ...

Passa il Giro - devastati gli addobbi delle rotonde : 'Israele terrorista''. Volontari al lavoro nella notte per risistemare : ROVERETO . Nemmeno i l Giro d'Italia si salva dalla furia iconoclasta degli anarchici roveretani. Come per gli alpini , anche per i ciclisti che oggi sfrecceranno sulla Destra Adige il benvenuto è ...

Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di notte con eventi a tutte le ore : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore, nell’ambito delle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. In Sardegna di sera per un’ escursione naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più belle nel Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Emilia – Romagna escursione notturna sensoriale lungo gli antichi sentieri di Montescudo dove cercheremo di affinare la ...

San Giovanni in Marignano - la nuova immagine de 'La notte delle Streghe' : ... sono stati creati 16 eventi, partiti ufficialmente a marzo e volti a celebrare con teatro, cultura, tradizioni popolari, spettacoli, parole ed immagini San Giovanni e la sua 'notte delle Streghe'. ...

La Confessione - Gianfranco Vissani ospite di Peter Gomez : “Gli chef sono delle mignotte - siamo i più grandi mercenari” : “Forse pubblicizzerei prodotti industriali per soldi”. A ‘La Confessione‘, stasera alle 23.30 su Nove, il grande chef Gianfranco Vissani, ospite di Peter Gomez, mette alla berlina vizi e stravizi dei maestri della cucina italiana. “Farebbe la pubblicità di un prodotto nel quale non crede per guadagnare tantissimi soldi?”, chiede il giornalista. Vissani ammette: “Forse sì, forse sì. Mandare avanti un’attività commerciale come la ...

19° Galà delle Stelle nello Sport : la Liguria sportiva celebra la sua "notte degli Oscar" - VIDEO - : Dal mondo del nuoto arriva Fabio Scozzoli detentore di sei medaglie Mondiali e 11 titoli europei. Nel pieno del Giro d'Italia, fa tappa a Genova Claudio Chiappucci , il Diablo che proprio 25 anni fa ...