La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche | “Non chiamateci più | rivolgetevi

Richiesta di aiuto dalla Lifeline. La Guardia Costiera italiana : "Non chiamateci più" : Al terzo giorno in mare con 224 migranti a bordo la Ong tedesca ha bisogno di farmaci, cibo e coperte. E dalla sala operativa di Roma parte una nota a tutti i comandanti che incrociano in zona Sar libica. "Rivolgetevi a Tripoli"

TONINELLI CONTRO NAVE ONG LIFELINE/ "Guardia Costiera indaghi su regolarità" : nuovo asse con Salvini? : TONINELLI, "ridiscutere accordo sulla Tav". Intanto il ministro delle Infrastrutture offre la sponda a Salvini e si schiera CONTRO la NAVE Ong LIFELINE battente bandiere olandese.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:27:00 GMT)

Nave della Guardia Costiera verso Pozzallo con 519 a bordo : Conclusa un’odissea che andava avanti dal 12 giugno. Eurostat diffonde i dati sui richiedenti asilo nel 2018: domande in calo del 15%, Germania, Francia e poi l’Italia ui Paesi con più richieste

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Nave della Guardia Costiera con 522 migranti bloccata al largo. "Siamo in attesa di un porto" : Naviga ancora avanti e indietro, in attesa di istruzioni da parte del ministero dell'Interno, la Nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 522 profughi salvati da diversi mercantili e dalla Trenton della Us navy. Il destino della Nave "dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio", fanno sapere dalla Guardia Costiera di Roma. "Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la ...

Nave della Guardia Costiera con 522 naufraghi a bordo attende da giorni un ‘porto sicuro’ : Peri 42 migranti salvato dalla Nave americana Trenton l'odissea non è finita. I naufraghi sono stati recuperati dalla Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana: in tutto sono 522 le persone a bordo, stremate dopo giorni di navigazione nei pressi di Malta. Si attende la decisione del ministro degli Interni Matteo Salvini.Continua a leggere

Migranti : nave Guardia Costiera con 500 ancora a sud di Malta : E' ancora a sud di Malta nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali al largo della Libia. La nave ha concluso ieri ...

Aquarius verso Valencia E la Guardia Costiera salva altri 500 profughi : Mentre Matteo Salvini insiste con la linea dura , 'Nessuno mi toglie dalla testa che ci sia un progetto per togliere la voglia di fare figli ai ragazzi italiani qualcuno dice 'i figli ve li mandiamo ...

Immigrazione - la Guardia Costiera ha soccorso 500 migranti diretti in Italia : Se i 629 della Aquarius navigano verso la Spagna, altri massicci sbarchi di migranti sono annunciati in Italia. Oggi la Guardia costiera sta andando a recuperare 500 naufraghi davanti alle coste ...

Al via l’operazione Mare Sicuro 2018 : Massimiliano Rosolino tra i testimonial dell’equipaggio della Guardia Costiera : La stagione estiva è alle porte e la Guardia Costiera quest’anno ha deciso di scendere in campo non solo con l’attività operativa a salvaGuardia della vita umana in Mare, ma anche con una forte attività di sensibilizzazione verso tutti coloro che vivranno a contatto con il Mare. Da oggi fino al termine dell’estate, l’operazione “Mare Sicuro 2018” vedrà impegnati oltre 3.000 uomini e donne del Corpo, circa 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei, lungo ...

Toninelli : "Guardia Costiera sta recuperando 500 naufraghi - aspettiamo segnale dalla Ue" : La Guardia Costiera italiana ha risposto alle chiamate provenienti da quattro imbarcazioni e sta andando a recuperare circa 500 naufraghi nel mare libico. Lo annuncia in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti...

Aquarius supera la Sardegna : rifornita dalla Guardia Costiera - fa rotta verso Valencia : Dopo 3 giorni di viaggio, l'Aquarius ha superato la Sardegna: ora davanti alla nave c'é solo mare aperto fino alle Isole Baleari e poi Valencia, dove il convoglio che la scorta dovrebbe arrivare alle 8 di mattina di domenica.Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e la nave ha fatto una sosta tecnica programmata ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera ulteriori generi ...

Migranti - a Catania sbarcano in oltre 900 con nave Guardia costiera : Migranti, a Catania sbarcano in oltre 900 con nave Guardia costiera L'imbarcazione "Diciotti" ha portato in Sicilia le persone salvate in diverse operazioni di soccorso al largo della Libia. A bordo oltre 200 minorenni e 4 donne incinte. Ritrovata una coppia di somali morta abbracciata Parole chiave: ...

Catania - arrivata al porto la nave della Guardia Costiera con 932 migranti : È arrivata intorno alle 7 di mercoledì mattina nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati negli ultimi giorni durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Nell’imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio, mentre cinque persone, quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in elicottero negli ospedali di ...