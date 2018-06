Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : Festa DI SAN GIOVANNI - SABATO 23 GIUGNO DUE INCONTRI CULTURALI DA NON PERDERE - ... : ... area spettacoli, spazio espositivo ed attività formativa "Pompieropoli" a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia ore 21,00 "INEJA ieri e oggi" presentazione ...

Festa di San Giovanni 2018 : tra droni e sfilate storiche! : ... appuntamenti culturali, sportivi, musicali e vari spettacoli organizzati in diversi luoghi della città. Numerosi altri eventi si svolgeranno anche nelle giornate precedenti. I momenti clou delle ...

Domenica la Festa di San Giovanni Battista a Ragusa : Il capoluogo ibleo si appresta a vivere Domenica la festa del patrono della città e della Diocesi di Ragusa. Avviata raccolta per la festa di agosto

Inaugurata Aria di Festa : il San Daniele conquista Diletta Leotta - la conduttrice il Friuli : 'Aria di Festa è una vetrina dell'eccellenza agroalimentare, un esempio di promozione di un settore che è volano per tutto il comparto turistico regionale' . Così l'assessore alle Risorse ...

Stuprarono 18enne alla Festa di San Fermin : liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” : Stuprarono 18enne alla festa di San Fermin: liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” Un tribunale in Spagna ha deciso di concedere la libertà provvisoria contro una cauzione di 6000 euro in attesa del secondo grado ai cinque giovani componenti della “Manada” condannati a 9 anni di carcere per abuso sessuale a Pamplona […] L'articolo Stuprarono 18enne alla festa di San Fermin: liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” proviene da ...

Stuprarono 18enne alla Festa di San Fermin : liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” : Un tribunale in Spagna ha deciso di concedere la libertà provvisoria contro una cauzione di 6000 euro in attesa del secondo grado ai cinque giovani componenti della “Manada” condannati a 9 anni di carcere per abuso sessuale a Pamplona contro una diciottenne madrilena alla festa di San Fermin del 2016. Donne in piazza in segno di protesta.Continua a leggere

La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino per del ritorno con il nuovo album : La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino animerà i 200 droni guidati da un pilota remoto, con i quali si andranno a celebrare i festeggiamenti in programma per i prossimi giorni. Lo show, già definito unico, darà spazio a oltre 4 miliardi di combinazioni possibili, arricchite dalla musica della band torinese che conferirà un tocco di particolarità in più a quanto si è pensato per la Festa di San Giovanni. Tanti i brani del ...

Imperia - proseguono i festeggiamenti per la Festa di San Giovanni foto : Un grande bagno di folla ieri sera per la festa di San Giovanni dove tra ottima cucina tradizionale, impreziosita da un tocco di internazionalità, spettacoli ed informazione politica in vista delle ...

Festa di San Giovanni : il programma di questa sera : ...00 anteprima di attività di ballo-sportivo a cura degli allievi della scuola "Studio Danze Imperia" area spettacoli 21:00 4° serata di Bimbineja " spettacolo circense dedicato ai giovanissimi, ...

Prende in giro le usanze cinesi e diventa una star dei social : il discorso alla Festa di laurea dello studente italiano a Shangai : Carlo Dragonetti, 24enne di Trani, si è appena laureato alla Normale di Shangai. Di fronte a 8mila persone, Prende la parola durante la cerimonia di consegna dei diplomi. “I miei amici cinesi mi hanno insegnato che se ho un problema posso curarmi con l’acqua calda. Hai la febbre? Acqua calda. Hai mal di pancia? Acqua calda. Sei stressato? Acqua calda. L’acqua cinese fa miracoli”. Grazie alla sua ironia, Dragonetti è ...

La Festa di San Pietro e Paolo a Ragusa : La celebrazione dei due santi è diventata motivo di aggregazione a Ragusa tra le due parrocchie che festeggeranno insieme

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : PROSEGUE A PIENO RITMO LA Festa DI SAN GIOVANNI - ECCO IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ ... : ... proposto da Fortunello & Marbella area FESTA ore 21,15 grande serata danzante con l'orchestra "Cristian e la Luna Nueva" area spettacoli ore 22,30 breve intermezzo esibizione di ballo sportivo a ...

Modica - Festa di San Pietro Apostolo : dai giovani alla famiglia : festa di San Pietro Apostolo, dai giovani alla famiglia tre differenti momenti per fare stare assieme la comunita’ a Modica.

Festa della musica e Notte di San Giovanni : tre giorni di spettacoli a Ostuni : La magia sarà spigionata dal contesto, prima grazie ai musicisti, dopo grazie alle streghe che celebreranno la natura e i suoi quattro elementi con spettacoli e trovate imperdibili'. 'Si tratta di un ...