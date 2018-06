La Festa del Barbarossa a Medicina - Date 2018

Morti sul lavoro - maniFestazione Ugl a Milano : 1029 sagome bianche in piazza Duomo per ricordare le vittime del 2017 : Si chiama “Lavorare per vivere” l’iniziativa del sindacato Ugl (Unione generale del lavoro) organizzata a Milano in memoria delle Morti bianche. Per l’occasione sono state installate in piazza Duomo 1029 sagome di cartone riciclato, lo stesso numero delle vittime sul lavoro del 2017. Il segretario di Ugl Paolo Capone, presente alla manifestazione,ha sottolineato la necessità di “più controlli e meno ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : Festa DI SAN GIOVANNI - SABATO 23 GIUGNO DUE INCONTRI CULTURALI DA NON PERDERE - ... : ... area spettacoli, spazio espositivo ed attività formativa "Pompieropoli" a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia ore 21,00 "INEJA ieri e oggi" presentazione ...

Festa Artusiana XXII Edizione - 23 giugno " 1 luglio 2018 - . Nell'anno del cibo la città Artusiana propone la "Cucina senza" : Un denso cartellone di oltre 50 spettacoli di Arte e Musica di Strada, nel quale l'intrattenimento itinerante si alterna allo spettacolo in postazione fissa, palco o pedana. Ogni sera spettacoli ...

Festa della Musica all'aeroporto di Catania : Oltre cento studenti delle tre diverse orchestre scolastiche di Catania e Paternò hanno accolto l'invito della Sac. Apprezzamento dei viaggiatori

Mondiali di Russia 2018 – I festeggiamenti esagerati di Rio de Janeiro - la Festa dopo la vittoria del Brasile contro la Costa Rica [GALLERY] : La Costa Rica battuta dal Brasile di Neymar e Coutinho ai Mondiali di Russia 2018, i festeggiamenti dei tifosi verdeoro Il Brasile ottiene una sofferta vittoria contro la Costa Rica, nel match valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra verdeoro ha tenuto con il fiato sospeso i propri tifosi, che hanno potuto festeggiare solo al primo minuto di recupero del secondo tempo al gol di Coutinho. La festa, ...

L'imbarazzante video postato da Roma Capitale per la Festa della Musica : Ieri, 21 giugno, è stato il giorno della “Festa della Musica di Roma”. Se non ve ne siete accorti probabilmente eravate sulla panchina di piazza Caterina Sforza, intorno alle 16, a battere svogliatamente i piedini fuori tempo, su...

Festa Europea della Musica - bande in piazza e cielo stellato per lo spettacolo finale : ... famiglie e bambini al seguito come da tradizione, l'eccezionale appuntamento con le bande del territorio in piazza del Popolo si è confermato come uno degli spettacoli di sicuro gradimento per la ...

Grignasco Festa dell'Unità apre al parco Vinzio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Grignasco Festa dell'Unità ...

Corea del Nord - per la Festa della Repubblica basta test missilistici : ritornano i “giochi di massa” : Il prossimo settembre la Corea del Nord riprenderà i famigerati “giochi di massa” a distanza di cinque dall’ultima edizione. La manifestazione si terrà in concomitanza con il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare, data in passato festeggiata con test nucleari e missilistici. Segno del nuovo “corso pacifico” intrapreso dal leader Kim Jong-un, impegnato a ricucire il dialogo con la comunità ...

Todi. Conclusa la V Edizione della Festa Europea della Musica. : ... famiglie e bambini al seguito come da tradizione, l'eccezionale appuntamento con le Bande del territorio in Piazza del Popolo si è confermato come uno degli spettacoli di sicuro gradimento per la ...

Forlimpopoli. Da sabato 13 - la 'Festa artusiana' : nove giorni dedicati al padre della cucina italiana. : Gli spettacoli di sabato 23 giugno Ben sette le proposte di spettacolo in un ricco cartellone sotto la direzione artistica di Stefano Bellavista dell 'associazione culturale Cult. La serata si apre ...

Notte Celeste. I centri termali dell'Emilia-Romagna fanno Festa con tante iniziative : C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante proposte del programma: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', tour in e-bike e percorsi di ...

Solstizio - la prima Festa nazionale del "turismo dolce" è in Valle Maira fino a domenica : Se la parola "sostenibilità" ha un senso, se siamo disposti a imparare dagli errori del passato, se vogliamo consegnare la biodiversità alle nuove generazioni, dobbiamo ammettere che il turismo alpino ...

Stuprarono 18enne alla Festa di San Fermin : liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” : Stuprarono 18enne alla festa di San Fermin: liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” Un tribunale in Spagna ha deciso di concedere la libertà provvisoria contro una cauzione di 6000 euro in attesa del secondo grado ai cinque giovani componenti della “Manada” condannati a 9 anni di carcere per abuso sessuale a Pamplona […] L'articolo Stuprarono 18enne alla festa di San Fermin: liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” proviene da ...