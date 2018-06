La dieta di Meghan Markle | vegana | ma non nel weekend

Meghan ha messo a dieta Harry per il matrimonio : Di solito è la sposa a mettersi a dieta ferrea per entrare nell’abito del matrimonio e apparire in splendida forma. Ma per il Royal Wedding sta succedendo tutto il contrario. Il principe Harry, infatti, è a dieta ferrea in vista del 19 maggio, giorno in cui sposerà Meghan Markle. L’ex attrice della serie tv Suits, è una addicted dello yoga (sua mamma Doria Ragland è una insegnante), è famosa per le sue caviglie sottilissime e per ...