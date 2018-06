La compagnia aerea messicana Volaris offre voli gratis per riunire le famiglie di

Iraq - decolla la prima compagnia aerea curda : Secondo un report pubblicato dalla Banca Mondiale nel 2015, l'economia curda irachena è stata messa in gravissime difficoltà negli ultimi anni, principalmente a causa di due fattori: il deficit di ...

Cuba - aereo caduto a L'Avana : 110 vittime/ Autorità messicane annunciano nuovo audit alla compagnia aerea : aereo caduto a Cuba, 110 morti, peggior disastro dal 1989: donna naturalizzata italiana fra le vittime. Quello avvenuto ieri è uno dei più grandi disastri della storia dell'isola . I continui problemi di surriscaldamento ai motori, voli in sovrappeso, corrosione, piloti con orari di lavoro massacranti, mancanza di pezzi di ricambio ed errori nei sistemi radar dei velivoli, a sua detta, sarebbero solo alcune delle gravi problematiche mai ...

Umiliata perché vuole portare a bordo il tiralatte - la compagnia aerea si scusa : Umiliata dal personale della compagnia aerea perché voleva imbarcare a bordo una borsa con l'occorrente per il tiralatte per il suo bambino. E' successo a Kelsey Myers che, in viaggio tra Los Angeles ...

Essere pagati per viaggiare sembra un lavoro da sogno, ma partecipando al concorso di una compagnia aerea, la #Wow Air, può diventare realta'. Unico obbligo è quello di fotografare, filmare e condividere sui social la propria esperienza. L'obiettivo è quello di esplorare il posto in lungo e in largo per scoprirne le particolarita', in modo da creare una #guida turistica digitale. In particolare, il concorso è stato lanciato su Facebook ...

La compagnia aerea Wow Air offre 3300 euro a due volontari disposti a viaggiare : Essere pagati per viaggiare sembra un lavoro da sogno, ma partecipando al concorso di una compagnia aerea, la Wow Air, può diventare realtà. Unico obbligo è quello di fotografare, filmare e condividere sui social la propria esperienza. L’obiettivo è quello di esplorare il posto in lungo e in largo per scoprirne le particolarità, in modo da creare una guida turistica digitale. In particolare, il concorso è stato lanciato su Facebook il 23 aprile ...