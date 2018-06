La Cirinnà contro Salvini | Questa è la sua scorta Non voleva risparmiare?

“Ma non voleva risparmiare sulle scorte?” - Cirinnà contro Salvini : Roma, 23 giu.(AdnKronos) – “Ma non voleva risparmiare sulle scorte?”. Così la deputata Pd Monica Cirinnà attacca via Twitter il ministro dell’Interno . “Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan ‘No moschee, tornerò per il campo rom'”, scrive Cirinnà sui social, pubblicando una foto che immortala diverse ...

“Ma non voleva risparmiare sulle scorte?” - Cirinnà contro Salvini : Roma, 23 giu.(AdnKronos) – “Ma non voleva risparmiare sulle scorte?”. Così la deputata Pd Monica Cirinnà attacca via Twitter il ministro dell’Interno . “Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan ‘No moschee, tornerò per il campo rom'”, scrive Cirinnà sui social, pubblicando una foto che immortala diverse ...