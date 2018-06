La bufala della bimba vittima di Trump

Acqua San Benedetto contaminata e ritirata dal Ministero della Salute : bufala o è inquinata? : Si parla tantissimo da alcuni giorni a questa parte dell'Acqua San Benedetto, secondo alcune segnalazioni contaminata e addirittura ritirata dal mercato direttamente dal Ministero della Salute. Come sempre avviene in questi casi, è difficile comprendere se si tratti di una bufala, oppure se possa esistere un autentico pericolo dovuto all'eventuale presenza di Acqua inquinata sul mercato. Proviamo dunque a fare chiarezza, riepilogando tutte le ...

La bufala della Bottiglia d’Acqua che brucia la macchina : Una bottiglietta d’acqua può incendiare un auto? Al mare con gli amici è nata questa discussione da post letto sul web, in cui i Vigili del Fuoco, inviterebbero a non lasciare mai una Bottiglia d’acqua...

Nadia Toffa - accusa choc dopo la bufala della morte : «Usa il cancro per farsi pubblicità» : Nadia Toffa non è morta , come ha sostenuto una bufala circolata giorni fa, ma sta ancora combattendo contro il cancro. E la sua arma vincente contro quanti l'avevano data per spacciata è stata l'...

Governo - Di Maio : “Scusa dei mercati è una bufala. Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia della Repubblica” : “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, in un video postato su ...

“Nadia Toffa è morta” : l’inaccettabile fake news sulla scomparsa della bresciana - la bufala che fa indignare il web : Nadia Toffa e le vergognose speculazioni sul suo stato di salute, sul web circola la bufala assurda della morte della presentatrice bresciana Il silenzio social di Nadia Toffa e la sua non partecipazione a Le Iene hanno fatto preoccupare i fan sullo stato di salute della presentatrice bresciana. Sottoposta a chemioterapia, a causa del cancro da cui è affetta, la giornalista è debilitata e perciò costretta a riposare lontana dalla tv e dal suo ...

Attivo nuovo codice della strada 2018 per guida con telefono? bufala a metà : Il nuovo codice della strada 2018 o almeno il presunto tale con focus sulla guida con telefono e le sanzioni che ne derivano è il protagonista di una nuova catena WhatsApp più che virale in queste ore. Una foto mostrerebbe un documento scarno con le direttive in arrivo in questo mese di maggio per disciplinare il comportamento degli automobilisti. Si tratta dell'ennesima Bufala oppure no? Non è la prima volta che affrontiamo l'argomento. ...

Il caso della leucemia di Riccardo Capriccioli con richiesta sangue al 3282694447 : altra bufala? : Si fa davvero fatica a comprendere il sensi delle catene come quella che oggi 14 maggio ci parla della leucemia di Riccardo Capriccioli, con richiesta urgente di sangue associata e con un numero mobile associato per mettersi in contatto con chi di dovere (3282694447). Si tratta di una bufala o c'è effettivamente bisogno del nostro aiuto? Solite speculazioni social quelle che in queste ore stanno girando moltissimo su Facebook, oppure tutti noi ...

La bufala della votazione in VII Commissione Cultura : In Commissione Cultura ieri non c’è stata nessuna votazione. Nei gruppi social si era sparsa la notizia che il PD, LeU, e il M5S avevano bocciato la sanatoria per i diplomati magistrali. Qualcuno aveva fatto girare una screen di un post apparso in un gruppo Facebook in cui si ringraziavano i membri della Commissione Cultura […] L'articolo La bufala della votazione in VII Commissione Cultura proviene da Scuolainforma.

Nessuna bufala sul fratello di Orsato : Roberto davvero tifoso della Juventus : Non una bufala quella del fratello di Orsato, tifoso della Juventus: Roberto, consanguineo del fischietto di Schio, sembra proprio essere un supporters sfegatato della Vecchia Signora, e da qui il vespaio di polemiche che proprio non riesce a sgonfiarsi circa l'arbitraggio, non di certo eccelso, di Inter-Juventus andato in scena sabato sera (e che ha molto probabilmente imbinariato l'epilogo del campionato, al netto della bruttissima prestazione ...

Il caso di Giuseppina Ghersi - tra la storia vera su Wikipedia e la bufala della foto coi partigiani : Sta prendendo piede nuovamente in questi giorni la vicenda riguardante Giuseppina Ghersi, la ragazzina di 13 anni che nel 1945 sarebbe stata violentata dai partigiani e poi uccisa per la sua vicinanza al mondo fascista. Mai come in questi casi l'utilizzo del condizionale è necessario, perché tra Wikipedia ed altre fonti appare impossibile risalire alla storia vera o all'eventuale bufala che di tanto in tanto viene riproposta anche sui social. ...

Il contratto dei 5 Stelle e la bufala della neutralità : Né destra né sinistra, né pro né contro l'Europa, né reddito di cittadinanza né reddito di inclusione, né flat tax né progressività fiscale, né con le imprese né con le banche, insomma a cercare di star bene a tutti si finisce con non star bene a nessuno.Mentre il Presidente Mattarella si appresta a dare l'incarico esplorativo a Roberto Fico, Presidente della Camera ...

NIBIRU OGGI COLPIRÀ LA TERRA/ 23 aprile - giorno dell'Apocalisse mancata : torna la bufala della fine del mondo : NIBIRU OGGI COLPIRÀ la TERRA, ma si tratta di una bufala girata su internet, smentita anche dalla Nasa. Il pianeta si sarebbe dovuto schiantare OGGI, dopo un appuntamento mancato nel 2017(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:50:00 GMT)