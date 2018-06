Kluivert | “Ajax nel cuore e pronto per nuova sfida e prossimo amore”

calcioweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) ”Un pezzo di me resta all’Ajax ed io porto un pezzo di Ajax con me. Sarò per sempre un figlio di questo club. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i compagni di squadra, chi mi ha formato e tutti quelli dell’Ajax che mi hanno aiutato a diventare quello che sono oggi. Ma ora sonoper la prossimae unamore”. Così, su Instagram, il neo acquisto della Roma Justin. (AdnKronos) L'articolo: “Ajax nelperamore” CalcioWeb.