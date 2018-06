Kimi Raikkonen | GP Francia 2018 | “Nella Q3 ho sbagliato troppo | domani proveremo a

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen all’ultimo anno in Ferrari? Il prescelto è Charles Leclerc ma… : La voci si fanno insistenti: Kimi Raikkonen a fine stagione lascerà il mondo delle corse. E’ questo quanto emerge dal paddock di Le Castellet (Francia), nel weekend dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, reduce da un negativo GP in Canada, a Montreal, è ancora una volta al centro dell’attenzione relativamente al mercato. Il suo contratto in scadenza con la Rossa alimenta tante ...

F1 - GP Francia 2018 : Kimi Raikkonen - serve una svolta. Finlandese poco incisivo nel supporto a Vettel in chiave iridata : Una domanda interessante che si potrebbe fare dopo questi primi sette Gran Premi del Mondiale di Formula Uno 2018 è: quante volte Kimi Raikkonen ha dato una mano concreta a Sebastian Vettel? O meglio: quante volte il Finlandese ha preceduto al traguardo il rivale numero uno del suo compagno di scuderia, ovvero Lewis Hamilton? La risposta è semplice, quanto amara: in una sola occasione, in Cina, dopo che proprio Vettel fu messo fuori causa da Max ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas - un confronto impietoso. La seconda guida conterà molto nella sfida tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel si è ripreso la testa del Mondiale di Formula 1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton di un solo punto, dominando il GP del Canada e approfittando della gara anonima del suo rivale. La Ferrari ha piazzato un bel colpo a Montreal, ma quello canadese è stato l’ennesimo fine settimana a due facce: Seb ride, Kimi Raikkonen un po’ meno, dopo un’altra gara a luci spente. Il sesto posto del pilota finlandese è ...

F1 - GP Canada 2018 : Kimi Raikkonen - un fine settimana orribile. Qualifiche e partenza sbagliate - così non è utile alla Ferrari : Un giorno da ricordare per la Ferrari questo del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa vince con Sebastian Vettel su una pista che negli ultimi anni era stata un feudo di Lewis Hamilton e della Mercedes (tre vittorie consecutive). Il 50° successo in carriera per Seb pone fine, infatti, al digiuno Ferrarista, su questo tracciato, che durava da 14 anni e, guardando all’attualità, vale il ritorno in vetta al ...

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ricciardo più veloce in partenza - un weekend deludente” : Kimi Raikkonen ha disputato un anonimo GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari non è mai riuscito a essere in gara e ha chiuso con un sesto posto davvero poco soddisfacente: il pilota ha faticato a esprimere la guida dei giorni migliori, è andato in difficoltà in diverse circostanze, soprattutto in partenza quando ha subito il sorpasso da Dani Ricciardo. Il compagno di squadra Sebastian Vettel ha vinto ...

F1 – Miele per Vettel e veleno per Raikkonen - Arrivabene commenta : “Seb fantastico - Kimi è mancato” : Maurizio Arrivabene si gode il successo di Sebastian Vettel in Canada, non lesinando però una frecciatina a Kimi Raikkonen Da un lato lo splendido lavoro di Sebastian Vettel, riuscito a vincere il Gp del Canada dopo una pazzesca cavalcata. Dall’altro la delusione di Kimi Raikkonen, sesto al traguardo e piuttosto anonimo nel corso della gara canadese. Photo4/LaPresse Due facce della stessa medaglia che Maurizio Arrivabene ha provato ad ...

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ho commesso un grave errore - a questo punto spero nella gara..” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo le qualifiche del Gran Premio del Canada di oggi. Il finlandese, infatti, si ferma in quinta posizione dopo un errore grave nel corso della Q3 che gli impedisce di tentare il secondo giro lanciato per avvicinarsi al compagno di scuderia che, invece, ha centrato una ottima pole position con il nuovo record della pista. “Ice Man” sa che non può permettersi passi falsi simili sia perchè ha già messo in ...

F1 - Marchionne interviene sul caso Raikkonen : “abbiamo fatto delle verifiche - Kimi non è coinvolto” : Sergio Marchionne è intervenuto sul caso Raikkonen, sottolineando come il pilota sia estraneo ai fatti La Ferrari prima e Sergio Marchionne poi, sono tutti dalla parte di Kimi Raikkonen nel sexy gate che ha coinvolto il pilota finlandese. Accusato di molestie sessuali da una donna canadese, il driver di Espoo ha ricevuto nella giornata di ieri anche l’appoggio del presidente del Cavallino che, a margine del Capital Markets Day di FCA, ha ...

F1 - Kimi Raikkonen denunciato per aggressione sessuale da una donna di Montreal : La vicenda che riguarda Kimi Raikkonen si complica e si infittisce. Soltanto pochi giorni fa avevamo riportato la notizia della denuncia sporta dal pilota finlandese nei confronti di una donna di Montreal con l’accusa di estorsione e molestie, ovvero per aver chiesto denaro via social network in cambio del silenzio a proposito di una presunta violenza sessuale avvenuta nel 2016 nel corso di una festa dopo il GP del Canada. Nella serata di ...

Kimi Raikkonen accusato di molestie sessuali denuncia barista ventenne per estorsione : Una storiaccia di molestie sessuali investe il circus della Formula 1 e uno dei suoi più grandi protagonisti. Il pilota finlandese della Ferrari, Kimi Raikkonen , ha infatti presentato alla polizia di ...

F1 – Donna chiede una cifra folle a Raikkonen per tacere - Kimi (accusato di molestie) la denuncia per estorsione : Raikkonen denuncia una Donna per estorsione: il ferrarista accusato da quest’ultima di molestie, Kimi le avrebbe toccato il seno Una somma di denaro a sette seri: tanto sarebbe stato chiesto da una Donna a Kimi Raikkonen per tacere su un fatto accaduto a Montreal nel 2016. Il ferrarista avrebbe toccato il seno, dopo il Gp del Canada di due anni fa, alla signora in questione. Per fare silenzio sull’incresciosa vicenda la protagonista ...