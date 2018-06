Karate | Giochi del Mediterraneo 2018 | Silvia Semeraro si cosparge d’oro! Trionfo

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Viola Lallo conquista il bronzo nei -61 kg! Annichilita nella finale per il terzo posto la croata Lenard : Arriva un’altra medaglia per l’Italia del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Viola Lallo ha conquistato il bronzo nella categoria -61 kg al termine di un cammino di assoluto rilievo, nel corso del quale ha letteralmente annichilito due avversarie di grande talento, cedendo nel mezzo contro la finalista per l’oro. L’azzurra si è imposta al primo turno per 3-1 contro la francese Heurtault, ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Luca Maresca e Angelo Crescenzo si fermano ad un passo dal podio - Erminia Perfetto fuori al primo turno : Si interrompe ad un passo dal podio il sogno di Luca Maresca e Angelo Crescenzo di conquistare una medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Come emerge dal sito ufficiale della Fijlkam, Luca Maresca nella categoria -67 kg ha superato il primo incontro e si è arreso al secondo turno contro il francese Lopes per 2-1, accedendo alla finale per il terzo posto, in cui ha sfidato lo spagnolo Ennkhaili, che è riuscito ad avere ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Sara Cardin bronzo nei -55 kg! Sconfitta la spagnola Osorio nella finale per il terzo posto : Arriva la prima medaglia per l’Italia del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. A conquistarla è Sara Cardin, totem del movimento italiano del Karate, che nella categoria -55 kg è riuscita a prevalere nella finale per il terzo posto contro la spagnola Osorio, portando a casa uno scintillante bronzo. L’azzurra partiva tra le favorite per la vittoria finale, ma al primo turno è incappata in un passo falso ...

LIVE Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia per una messe di medaglie! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Oggi, sabato 23 giugno, al Cambrils Pavilion sono in programma le eliminatorie e le finali di 7 categorie di peso e l’Italia ha tutta l’intenzione di recitare un ruolo da grande protagonista nella cornice iberica, schierando un atleta per ogni categoria di peso. La carta principale da medaglia ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : sabato 23 giugno. Nuoto - Karate - tiro a volo…Italia - ricopriti d’oro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Sara Cardin e Michele Martina a caccia dell’oro : L’Italia vuole essere assoluta protagonista nel Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). La formazione azzurra per questa rassegna è infatti ricca di stelle e l’obiettivo sarà quello di provare a migliorare il bottino di due ori e sei bronzi della scorsa edizione. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati azzurri. Le maggiori speranze di conquistare una medaglia d’oro Saranno riposte su ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Sabato 23 e domenica 24 giugno si svolgeranno le gare di Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Vedremo grande spettacolo sul tatami, con gli atleti che si sfideranno per conquistare le medaglie in dieci categorie di peso nel kumite, mentre in questo evento non si gareggerà nel kata. L’Italia proverà ad essere grande protagonista con una squadra ricca di stelle, tra cui Sara Cardin e Michele Martina (clicca qui per l’elenco ...