Karate | Giochi del Mediterraneo 2018 | Sara Cardin bronzo nei -55 kg! Sconfitta la

(Di sabato 23 giugno 2018) Arriva la prima medaglia per l’Italia delaideldi Tarragona, in Spagna. A conquistarla è, totem del movimento italiano del, che nella categoria -55 kg è riuscita a prevalere nella finale per il terzo posto contro la spagnola Osorio, portando a casa uno scintillante. L’azzurra partiva tra le favorite per la vittoria finale, ma al primo turno è incappata in un passo falso contro la turca Yakan, che ha prevalso 1-0 al termine di un incontro estremamente equilibrato, ed è stata costretta a risalire attraverso la pool di ripescaggio, battendo con un perentorio 3-0 la macedone Zaborska e imponendosi poi subito dopo contro la spagnola Osorio nella finale che assegnava il terzo gradino del podio. Per l’azzurra si tratta dell’ennesima conferma sul podio dopo ilconquistato agli Europeia Novi Sad e le ...