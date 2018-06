Juventus TV chiude : la corporate tv bianconera sarà solo sul web : La settimana prossima la Juventus annuncerà la chiusura della corporate tv: le trasmissioni proseguiranno solo sul web. L'articolo Juventus TV chiude: la corporate tv bianconera sarà solo sul web è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus TV chiude : Juventus TV, il canale tematico della Juventus Football Club, visibile sul 212 di Sky, sta per chiudere i battenti. Ad annunciarlo è Milano Finanza, secondo cui alla base della decisione ci sarebbero gli elevati costi di gestione rapportati al bacino di utenza. L'emittente ufficiale della squadra bianconera, realizzata in collaborazione con Raicom, gruppo facente capo alla TV di Stato, è stata fin qui distribuita tramite la

Juventus - si chiude per Cancelo : affare da 38 milioni pagabili in tre anni : SI chiude PER Cancelo- La Juve ha messo le mani su Joao Cancelo. affare totale e in dirittura d'arrivo. Accordo totale sulla base di 38 milioni di euro pagabili in tre anni. La Juventus cambia marcia e si aggiudica il terzino portoghese. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a fine mese.

JOAO CANCELO ALLA Juventus/ L'affare si chiuderà nel weekend : ecco le cifre e la contropartita tecnica : Continua la trattativa tra JUVENTUS e Valencia per chiudere L'affare CANCELO. L'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l'assalto alla Champions League. Quasi certo l'addio con l'attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei bianconeri per il sostituto del Pipita porta a

Juventus, Vidal- Arturo Vidal rompe gli indugi e si prepara a dire addio al Bayern Monaco in vista dell'imminente estate. Il centrocampista non chiude la porta al ritorno alla Juventus, e ai microfoni di "Fox Sports", ha fatto il punto della situazione anche sul suo attuale infortunio. "FUTURO? VALUTEREMO" Il cileno ha così commentato: "Quando

Juventus mercato - obiettivo Milinkovic-Savic. Si chiude per Perin : Il portiere classe '92 a breve firmerà per i campioni d'Italia, che stanno perfezionando l'accordo con il Genoa. Intanto si scalda la pista per il serbo: i bianconeri provano a tentare Lotito con ...

Martedì si chiude per Perin : sarà Juventus per 15 milioni : TORINO - Mattia Perin lunedì sera giocherà la sua prima partita allo Stadium da 'juventino'. Italia-Olanda sarebbe dovuta essere la gara d'addio alla maglia azzurra di Gigi Buffon . Diventerà invece ...

Perin alla Juventus - si chiude cash : Chelsea-Roma-Juve: che intrecci di mercato Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Perin-Juve, incontro a Milano Elkann su Higuain

Juventus, Perin- La Juventus si prepara a mettere le mani su Mattia Perin. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", il Genoa avrebbe chiuso l'affare Marchetti. Sarà l'ormai ex portiere della Lazio il nuovo portiere Genoano. JUVE AI DETTAGLI PER Perin Mattia Perin, lunedì sera, potrebbe presentarsi all'Allianz Stadium con la Nazionale italiana già da

La Juventus si tuffa sul mercato in vista della prossima stagione, a parlare delle strategie del club bianconero è stato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ai microfoni di Sky Sport ha

All'importante aumento del costo della rosa non ha fatto fronte una crescita analoga del fatturato da Champions e plusvalenze

Juventus-Verona 2-1 : Rugani e Pjanic fanno chiudere Buffon in bellezza : I bianconeri chiudono a 95 punti, ma niente record di clean sheet. Cerci segna a Pinsoglio, Lichtsteiner sbaglia un rigore

Juventus-Verona - l’ultimo saluto di Buffon : la squadra di Allegri chiude con un successo ma tutto lo stadio è per Gigi [FOTO] : 1/38 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 19 05 2018 Torino - (Italia) Sport ...