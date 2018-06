Juventus | per Golovin è sfida al Chelsea

Calciomercato Juventus - Emre Can è bianconero : 'Sono qui per vincere tanti trofei' : Il Calciomercato della Juventus prende decisamente sostanza. Dopo Caldara, Spinazzola e Perin è arrivato anche il quarto acquisto per i bianconeri. Nella mattinata del 21 giugno è stato ufficializzato Emre Can, accolto in grande stile al J Medical da tanti tifosi. Una trattativa andata in porto dopo parecchi mesi, messa in piedi pazientemente dalla dirigenza della società campione d'Italia. Contratto fino al 2022 Intorno alle 10:00 del 21 giugno ...

Juventus - si chiude per Cancelo : affare da 38 milioni pagabili in tre anni : SI chiude PER Cancelo- La Juve ha messo le mani su Joao Cancelo. affare totale e in dirittura d’arrivo. Accordo totale sulla base di 38 milioni di euro pagabili in tre anni. La Juventus cambia marcia e si aggiudica il terzino portoghese. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a fine mese. ALLEGRI, NUOVA CHIAVE TATTICA L’arrivo […] L'articolo Juventus, si chiude per Cancelo: affare da 38 milioni pagabili in tre anni ...

Udinese-Juventus : maxi operazione da 35 milioni di euro - i dettagli : Udinese e Juventus si apprestano a concludere un affare molto remunerativo per le casse del club bianconero: tutti i dettagli Udinese e Juventus sono in procinto di concludere una maxi operazione che vedrà volare da Torino ad Udine ben tre calciatori. Per tutti questi giovani, il club bianconero si terrà il diritto di recompra a cifre prefissate, nel frattempo però sembra aver deciso di disfarsene. L’Udinese si appresta ad acquistare i ...

Juventus - il Chelsea di Sarri in pressing su Rugani. Clausola da 50 milioni per Emre Can : Daniele Rugani resta in cima alla lista dei desideri di Sarri, per il suo nuovo Chelsea. Ci sono stati infatti nuovi contatti tra il tecnico toscano e l'entourage del difensore bianconero, dopo quelli ...

Emre Can alla Juventus/ Calciomercato - operazione ufficiale : “Ecco perché ho scelto la maglia 23" : Emre Can alla Juventus, Calciomercato, operazione ufficiale: “E’ un giorno fantastico per me”. Le prime parole da neo bianconero del centrocampista tedesco ex Liverpool(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:58:00 GMT)

Juventus - Emre Can : 'Sono qui per vincere - l'obiettivo è lo scudetto' : TORINO - Raggiante, ambizioso, determinato. Nelle prime dichiarazioni ufficiali da giocatore della Juventus Emre Can dimostra tutta la sua voglia di Juventus svelando anche qualche aneddoto curioso ...

Juventus-Cancelo - trattativa alle strette finali; l'Inter spinge per Zappacosta (RUMORS) : Per i tifosi dell'Inter non è certamente una bella notizia, ma il rischio che Joao Cancelo potesse andare a rafforzare la storica rivale bianconera era palese. Nel momento in cui la societa' nerazzurra, per i motivi legati al Fair Play Finanziario, ha rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto nei confronti del Valencia per acquistare a titolo definitivo il difensore esterno portoghese, il club che ne detiene il cartellino era pronto a ...

Juventus - arriva Emre Can per le visite mediche : entusiasmo alle stelle in casa bianconera [FOTO] : 1/11 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Juventus - domani visite mediche per Emre Can : ROMA - E' finalmente arrivato il giorno delle visite mediche di Emre Can , prossimo alla firma con la Juventus. Il centrocampista tedesco è atteso domani al J Medical prima di sottoscrivere il ...

Juventus - è fatta per Cancelo : accordo con il Valencia : TORINO - Juve - Cancelo ci siamo. In chiusura la trattativa tra il Valencia e il club bianconero per il trasferimento del portoghese a Torino. In mattinata sono stati definiti gli ultimi dettagli a ...

Juventus - “Don Balon” : James Rodriguez in bianconero per 40 milioni : James Rodriguez IN bianconero- La Juve osserva attentamente James Rodriguez e si prepara al clamoroso affondo nelle prossime settimane. Questa l’indiscrezione raccolta dai colleghi spagnoli di “Don Balon”. Un affare concretizzabile con accordo basato su 40 milioni di euro. IL BAYERN SI DEFILA Il Bayern Monaco non riscatterà il fantasista colombiano, il quale farà ritorno […] L'articolo Juventus, “Don Balon”: ...

Juventus - Pjanic vale 80 milioni : tesoretto per l’assalto a Milinkoivc-Savic : Pjanic vale 80 milioni- La Juventus non fa sconti. Come riportato da “TuttoSport”, la società bianconera avrebbe fissato il prezzo di Miralem Pjanic ad 80 milioni di euro. Un chiaro messaggio al Barcellona e a tutte le pretendenti del centrocampista bosniaco. 80 milioni di euro cash: prendere o lasciare. tesoretto PER Milinkoivc-Savic La Juventus sarebbe […] L'articolo Juventus, Pjanic vale 80 milioni: tesoretto per ...

Pjanic al Barcellona?/ La Juventus è chiara : per meno di 80 milioni non si tratta : Pjanic al Barcellona? La Juventus è chiara: per meno di 80 milioni non si tratta. Fissato il "prezzo base" per il centrocampista bosniaco dei bianconeri(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:10:00 GMT)

Diretta/ Atalanta Juventus Under 16 (risultato live 0-0) streaming video e tv : bianconeri vivaci e pericolosi! : Diretta Atalanta Juventus Under 16 streaming video e tv, orario e risultato live della semifinale del campionato di categoria fra i giovani nerazzurri e bianconeri(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 20:41:00 GMT)