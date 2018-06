Juve | Godin idea low cost Parte Rugani? Pista De Ligt

Juve piace Godin - Chelsea su Manolas e Higuain : Il Chelsea guarda all'Italia. Non solo perché dopo aver definito la situazione con Antonio Conte ingaggerà Maurizio Sarri e, per la gioia dei tifosi dei Blues, farà tornare Gianfranco Zola. La società ...

Juve ntus - Benatia fa posto a Godin o De Ligt : TORINO - Non è certo per caso se, nonostante l'arrivo sicuro di Mattia Caldara , la Juventus da un po' di tempo sta intensificando il monitoraggio del panorama dei difensori centrali. Nonostante la ...

Mercato Juve : Godin - Morata e Milinkovic-Savic nel mirino : ... compresi quelli già presi, quindi Caldara, Spinazzola e Can; o quasi come Darmian, 6-7 elementi e che tutto dipenderà anche dalle uscite: i nomi di Benatia e Higuain stanno circolando nel mondo-...

Calciomercato Juve ntus - sale Godin se va via Benatia : TORINO - Il mercato è fatto di incastri e nel caso della Juventus un sacrificio in nome del bilancio viene fatto ogni estate. Dopo Vidal , 2015, , Pogba , 2016, e Bonucci , 2017, , il maggior ...

Juventus - ecco Gimenez. Piace Godin : TORINO - Anche il parco 'difensori centrali' è in via di evoluzione in casa Juve . Nel senso che le sirene del mercato possono tentare alcuni elementi della rosa, come Medhi Benatia già oggetto di ...