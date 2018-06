Junior camp targato Real Madrid al Fanuzzi | iscrizioni fino al 2 luglio

Gianmarco vola sull'acqua : è salentino il campione del mondo Juniores di Flyboard : Evoluzioni in aria sull'acqua e massima precisione lo hanno proclamato migliore al mondo nella sua categoria.

BMX - Mondiali 2018 : Sylvain Andre e Laura Smulders sono i nuovi campioni! Giacomo Gargaglia ad un passo dalla finale negli Junior : Giornata di grandi emozioni a Baku (Azerbaijan) per i Mondiali 2018 di BMX. Oggi si sono svolte le gare Junior ed Elite che hanno decretato i nuovi campioni iridati. Tanti volti nuovi salgono sul podio, ma solo due nazioni esultano: Francia e Olanda. Un evento che lascia anche qualche soddisfazione all’Italia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati dei Mondiali di BMX di Baku. Al maschile il francese Sylvain Andre si laurea per la prima ...

Atletica – I risultati dei campionati Juniores di Agropoli : Nella giornata finale dei campionati Italiani Juniores e Promesse, il saltatore romano Forte diventa il terzo under 23 di sempre a livello nazionale Gran finale per i campionati Italiani Juniores e Promesse ad Agropoli (Salerno). Nel triplo under 23 arriva in chiusura il salto di Simone Forte (Fiamme Gialle) con 16,73 (+1.7) all’ultimo tentativo che vale il terzo posto di sempre tra le promesse a livello nazionale e lo standard di iscrizione ...

Atletica – Campionato Italiani Juniores - Mattia Montini vince la finale dei 110 hs under 20 : Ai Campionati Italiani juniores e Promesse, brilla la stella di Mattia Montini che vince la finale dei 110 ostacoli under 20 in 13.53 Sotto il sole di Agropoli (Salerno), day 2 per i Campionati Italiani juniores e Promesse con ben 38 titoli assegnati e diretta streaming su www.Atletica.tv. In grande evidenza Mattia Montini (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) che vince la finale dei 110 ostacoli under 20 in 13.53 (+2.1) dopo un formidabile 13.49 ...

Moto - ottimi i risultati ottenuti dai Talenti Azzurri FMI nei Campionati Italiani Junior e Prestige : Tra il Campionato Italiano Motocross Junior e quello Prestige, i piloti supportati dalla FMI si mettono in mostra: vittoria per Pietro Razzini nella Junior 125, podio per Gianluca Facchetti nella MX2 Il fine settimana del 26-27 maggio ha visto i giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI ben figurare tra la tappa a Savignano sul Panaro del Campionato Italiano Motocross Junior Selettive Centro Sud ed a Castiglione del ...

Alessandro Bonamoneta e Alessandro Calder campioni d'Europa Junior : Finale palpitante, Italia in lotta con Francia e Russia: in progressione, le azzurre scavalcano la Russia e negli ultimi 200 metri attaccano le provatissime francesi, campionesse del mondo per soli ...

Ciclismo : Montichiari sarà la città per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 : L’UEC ha deciso che la città di Montichiari ospiterà i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, in programma dal 21 al 26 agosto Si svolgeranno in Italia, al Velodromo di Montichiari, i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, dal 21 al 26 agosto, subito dopo i mondiali Juniores previsti dal 12 al 18 agosto ad Aigle, in Svizzera. Lo ha deciso l’UEC nei giorni scorsi, accogliendo la proposta dell’Italia. “Non c’erano altre ...

Asd Judo Frascati : Favorini di bronzo ai campionati italiani Juniores : Roma – Un’altra medaglia pesante per Flavia Favorini. La forte atleta classe 2000 dell’Asd Judo Frascati ha conquistato il terzo posto nella categoria dei 63 chili ai campionati italiani Juniores che si sono svolti a Ostia nello scorso fine settimana. “E’ un risultato che conferma Flavia tra le migliori interpreti della sua classe – dice il presidente del club Nicola Moraci –”. “La gara è stata indubbiamente di ottimo ...

Argentina - Boca Juniors si laurea campione in Superliga : Il Boca Juniors si conferma campione d’Argentina grazie al pareggio per 2-2 ottenuto in casa del Gimnasia La Plata. Nella classifica della Superliga le ‘xeneize’ salgono a 57 punti, 4 in più del Godoy Cruz. A regalare il 27esimo titolo al Boca i gol di Pablo Perez e Ramón Abila, al 12′ e al 57′, che rispondono alle reti realizzate per i padroni di casa da Nicolas Colazo, 33′, e Brahian Aleman, 81′. La ...

