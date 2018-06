Jonathan Friedland di Netflix si dimette Ha detto negro | lui | mi sento

ilsussidiario

: UN ESEMPIO DA IMITARE PER MOLTI.. Dice 'negro' durante una riunione: il capo della comunicazione di Netflix si dime… - AngeloTani : UN ESEMPIO DA IMITARE PER MOLTI.. Dice 'negro' durante una riunione: il capo della comunicazione di Netflix si dime… - Glinformati : Netflix licenzia il responsabile della comunicazione Jonathan Friedland dopo l’uso di un termine razzista - GLI INF… -

(Di sabato 23 giugno 2018)disi: hala parola "" in almeno due occasioni. Lo storico capo della comunicazione si è scusato, ma in America non basta...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:52:00 GMT)