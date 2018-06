Johnny Depp si mette a nudo | «Alcool | divorzio e crisi finanziaria mi hanno causato un

Johnny Depp è depresso?/ "Perso tra alcool e droghe. Sul set mi suggerivano le battute con un auricolare" : Johnny Depp e la depressione, il suo racconto a Rolling Stone USA: il difficile divorzio, il rapporto con la madre violenta e infelice, la perdita degli amici più cari.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Johnny Depp si mette a nudo : «Alcool - divorzo e crisi finanziaria mi hanno causato un dolore insopportabile» : Johnny Depp si è messo a nudo in una lunga intervista a Rolling Stone, dove ha parlato del recente crac finanziario e del divorzio complesso da Amber Heard. L'attore, finito sulle riviste recentemente ...

Johnny Depp è depresso?/ La verità a Rolling Stone USA : Ho pensato più volte di farla finita : E se il male che attanaglia Johnny Depp non fosse fisico? Nell'intervista a Rolling Stone USA, l'attore ammette di avere pensato più volte di farla finita. "Questo potrebbe essere il tuo Pulitzer", con queste parole Johnny Depp ha esoordito nella sua intervista rilasciata al giornalista Stephen Rodrick di Rolling Stone USA nella quale ha raccontato tutto se stesso, parlando anche del suo difficile passato. L'attore ha ammesso di avere ...

Johnny Depp DEPRESSO?/ La gravidanza di Penelope Cruz - tutta la verità a Rolling Stone USA : E se il male che attanaglia JOHNNY DEPP non fosse fisico ma un dolore dell'anima che lo ha portato alla depressione? Ecco il suo racconto al Rolling Stones Usa(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:17:00 GMT)

Johnny Depp ha sperperato fortuna da 650 milioni dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Johnny Depp DEPRESSO?/ Il divorzio - i problemi economici e l'auricolare sul set : "Recitavo con lo sguardo" : E se il male che attanaglia JOHNNY DEPP non fosse fisico ma un dolore dell'anima che lo ha portato alla depressione? Ecco il suo racconto al Rolling Stones Usa(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:28:00 GMT)

Johnny Depp si confessa : “Ho toccato il fondo" : "Sono caduto più in basso di quanto pensavo potesse accadere. Il prossimo passo sarebbe stato andare da qualche parte a occhi aperti e tornare con gli occhi chiusi. Non potevo sopportare quel dolore ogni giorno”: parla così...

Johnny Depp e le sue sofferenze : ‘Non potevo sopportare il dolore ogni giorno’ : E’ una confessione molto lunga, sconnessa e un po’ stramba, quella che Johnny Depp ha regalato a Rolling Stone, ma contiente diverse perle, come il tributo all’amico Marilyn Manson (“Marilyn è il migliore. E’ un così buon amico. Ha giocato alle Barbie con mia figlia“) oppure la sua spiegazione sul legame tra tutti i suoi personaggi sul grande schermo: “Il filo rosso che lega tutti i miei personaggi, se ...

La verità di Johnny Depp sugli amici - il dolore e le cadute : ‘Johnny Depp è malato’, no, ‘Johnny Depp sta alla grande': questi i commenti scatenati dalla star americana, per via di una foto con una fan, in cui sembrava un po’ sciupato, seguita a stretto giro da un altro scatto, in versione rockstar, diffuso dallo stesso Depp, in tour con gli Hollywood Vampires. Dove sta la verità? Nel mezzo, probabilmente. E a raccontarla è proprio lui, Johnny Depp, protagonista di ...

Johnny Depp : «Ho speso in vino più di 30 mila dollari al mese» : Johnny Depp non molla. L’attore, 55 anni, è pronto ad andare a processo contro gli ex manager. Ma vuol fare alcune precisazioni. Per chi si fosse perso i capitoli precedenti, la star circa un anno fa ha chiesto alla The Management Group (TMG), la società che per anni ha gestito le sue finanze (negli ultimi 17 anni Johnny avrebbe guadagnato 650 milioni di dollari), un rimborso, dopo che i nuovi commercialisti avevano rintracciato alcune ...

Johnny Depp depresso?/ Dal suo matrimonio ai problemi economici : "Non potevo sopportare il dolore ogni giorno" : E se il male che attanaglia Johnny Depp non fosse fisico ma un dolore dell'anima che lo ha portato alla depressione? Ecco il suo racconto al Rolling Stones Usa(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Johnny Depp confessa quanto era giù dopo il divorzio da Amber Heard e le sue parole ti faranno stringere il cuore : E dopo il caso del patrimonio dilapidato The post Johnny Depp confessa quanto era giù dopo il divorzio da Amber Heard e le sue parole ti faranno stringere il cuore appeared first on News Mtv Italia.

Johnny Depp è tornato in splendida forma : le foto sul palco mettono fine alle voci di una malattia : Dimenticate il volto scarno e emaciato: Johnny Depp è tornato in splendida forma. Alcuni scatti dell'attore postati su Instagram, nelle quali appariva particolarmente magro, avevano destato la preoccupazione dei fan, ma durante le ultime esibizioni in Inghilterra con la sua band, gli Hollywood Vampires, Depp è apparso sul palco energico e in salute. Nelle foto tanto discusse, scattate all'hotel Four Season di San Pietroburgo, prima ...

Johnny Depp annulla tutte le sue apparizioni pubbliche : Indietro 19 giugno 2018 2018-06-19T12:49:52+00:00 ROMA – Johnny Depp ha annullato tutte le sue apparizioni pubbliche. L’attore ha fatto cancellare ogni conferenza stampa o incontro con i media previsto per le prossime settimane. Un vero e proprio silenzio stampa, conseguenza dell’attenzione sempre crescente che lo ha visto protagonista in questi giorni. Dimagrito e definito “irriconoscibile” […] L'articolo Johnny Depp annulla tutte le sue ...