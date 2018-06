Italia 1 sperimenta una nuova modalità di trasmissione dei film | “La Saga” Si parte con

Prato - teli fonoassorbenti contro gli schiamazzi della movida notturna : è la prima città in Italia a sperimentarli : Un sistema di teli fonoassorbenti per combattere la movida notturna. L’idea innovativa per risolvere l’annosa questione delle risse e degli schiamazzi nei centri cittadini è venuta al Comune di Prato che, primo in Italia, ha deciso di risolvere il problema con una mossa a sorpresa che non scontenterà né residenti né i commercianti e i clienti dei locali notturni: installare dei pannelli sui soffitti di pub e discoteche per insonorizzare ...

Braccio bionico : partita in Italia la prima sperimentazione : E’ partita in Italia la prima fase di sperimentazione per impiantare un Braccio bionico. L’intervento preparatorio che utilizza una innovativa tecnica di reinnervazione muscolare, è stato effettuato oggi, presso Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, su una donna di 27 anni che, tra qualche mese riceverà una protesi con l’obiettivo di riuscire a comandarla con il pensiero. Obiettivo del progetto, condotto in ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra sperimentale con vista sul futuro : L’avventura delle due formazioni italiane, maschile e femminile, nel torneo di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2018 comincerà il 27 giugno nella bellissima cornice del Camp de Mart di Tarragona. Il torneo maschile vedrà affrontarsi 12 squadre, divise in 4 gironi da tre: le prime due di ciascun girone passano ai quarti. L’Italia è stata sorteggiata con Egitto e Grecia. Vediamo i quattro componenti della nazionale ...

Baseball - l’Italia sperimentale batte 9-1 il Padova in amichevole : Continua il lavoro di Gibo Gerali e della “sua” nazionale sperimentale. E “sua” nel caso specifico non è un modo di dire, perché la federazione sulla cosa non si è nemmeno degnata di fare avere agli organi di informazione uno straccio di comunicatino nell’immediatezza dell’avvenimento che ricordasse (caso probabilmente unico ogni tempo, e ogni sport) la cosa e quali erano i convocati della seconda uscita ...

Blockchain - Abi mette in banca la rivoluzione : via alla sperimentazione in Italia : Un primo gruppo di banche Italiane ha avviato la sperimentazione operativa di una Blockchain. A breve, dopo una prima fase di test, la sperimentazione sarà estesa ad un più ampio numero di banche....

Sanità : D’Amato : “Primi in Italia a sperimentare nuovo sistema di Triage Ospedaliero” : E’ stato presentato questa mattina, alla presenza dell’Assessore alla Sanità l’Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, l’Aggiornamento delle linee guida sul Triage intraospedaliero (che verrà sancito dalla Conferenza Stato-Regioni) che sarà operativo a partire dal 2019. Un gruppo di lavoro regionale composto da operatori e professionisti ha infatti studiato e sperimentato negli ultimi due anni un nuovo Triage ...

Mancini sperimenta contro i sauditi : Italia 2-1 in rete Balotelli e Belotti : Vittoria per Roberto Mancini al suo esordio sulla panchina della Nazionale. A San Gallo in Svizzera, in amichevole, l’Italia supera

A caccia di socialità e sperimentazione : gli Italiani mangiano "fuori" sei volte al mese : Cosa cercano gli italiani al ristorante? Il cibo è ovviamente importante, ma non è tutto. Sperimentare ed emozionarsi sono fattori decisivi, ma senza la convivialità e la condivisione del pasto, molto ...

Anticorpo per tre malattie rare / Grande successo dei test in Italia - la sperimentazione al Bambino Gesù : Anticorpo per tre malattie rare, Grande successo dei test in Italia, sperimentazione partita al Bambino Gesù di Roma. Si tratta di tre patologie autoinfiammatorie.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:13:00 GMT)

In Italia verranno sperimentati i taser. Ed è già battaglia su come usarli : In Italia la sperimentazione sul campo dei Taser, le pistole elettriche, deve ancora concretamente iniziare, ma già c’è chi contesta l’applicazione e le regole attualmente previste per tale strumento, chiedendo di renderle più permissive. Soprattutto, in ballo sembra esserci l’identità che dovrebbero assumere queste pistole nel nostro Paese. Per ora infatti sarebbero considerate “arma ...

sperimentazione taser pistola elettronica Italia : In italia la sperimentazione sul campo dei taser, le pistole elettriche, deve ancora concretamente iniziare, ma già c’è chi contesta l’applicazione e le regole attualmente previste per tale strumento, chiedendo di renderle più permissive. Soprattutto, in ballo sembra esserci l’identità che dovrebbero assumere queste pistole nel nostro Paese. Per ora infatti sarebbero considerate “arma ...

