Intercettazioni : Sarti - legge bavaglio non vedrà mai la luce : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘La legge bavaglio non vedrà mai la luce. Avevamo promesso durante la scorsa legislatura che se fossimo arrivati al governo avremmo bloccato l’entrata in vigore della legge sulle Intercettazioni e lo stiamo facendo. Ci dispiace per chi contava sull’entrata in vigore del decreto per portare avanti i propri interessi personali ma con noi la vita per affaristi, corrotti e lobbisti non sarà ...