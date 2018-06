Inter | possibile formazione 2018 2019 | addio a Rafinha | tentativi Malcom e

Una Verbania Possibile : Interpellanze sul CEM : ... che il "Coccia" avrebbe pagato per conto del "Maggiore" un direttore di sala per 24.600 euro e la pubblicità degli spettacoli nell'arena estiva di un privato per 13.000 Sempre dagli organi di stampa ...

Norvegia : tassi di Interesse fermi allo 0 - 5% - possibile rialzo a settembre : Norges Bank ha deciso di mantenere il livello dei tassi di interesse allo 0,5%, in linea con le attese del mercato. "L'attuale valutazione da parte del comitato esecutivo delle prospettive e dei ...

Recordati in pole position su possibile Interesse di Cvc : Teleborsa, - Vigoroso rialzo a Piazza Affari per il titolo Recordati, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,25%. A galvanizzare le azioni alcune indiscrezioni ...

Inter : Spalletti chiama Nainggolan - possibile trattativa con la Roma (RUMORS) : L’Inter pare intenzionata a volere portare a Milano Radja Nainggolan della Roma. La decisione probabilmente é frutto delle complicazioni nell’affare Rafinha, sempre più difficile da strappare al Barcellona. La strada sembra tortuosa per via delle richieste dei blaugrana ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi le porte per arrivare al sogno di Luciano Spalletti. L’Inter tentera' fino alla fine di trattenere Rafinha, ma nel caso la ...

Conflitto d'Interessi : possibile incompatibilità per otto ministri. Rischiano l'Intervento dell'Antitrust : L'attuale governo ha più volte, e per bocca di più ministri, annunciato di volere dare una stretta alla legge sul Conflitto di interessi ma in base all'analisi della fondazione Openpolis pare che ...

Moussa Dembélé all'Inter/ Il Tottenham non molla - Joao Mario possibile contropartita? (Ultime notizie) : Moussa Dembélé è uno degli obiettivi di calciomercato dell'Inter: i nerazzurri hanno già incontrato il Tottenham, nella proposta potrebbe essere inserito il cartellino di Joao Mario(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:35:00 GMT)

A Torino arrivano i big della tecnologia. Sarà possibile Interagire con loro anche da casa : Il 7 giugno i grandi nomi della tecnologia saranno a Torino per la prima edizione del SEI Forum. Per l’occasione Sarà possibile dialogare e fare domande agli ospiti che si incontreranno alla Fondazione Agnelli. Tutto questo grazie a Sli.do., uno strumento che permette l’interazione del pubblico per riunioni, eventi e conferenze che potrà essere ut...

Inter - missione in Belgio per Dembelé : Joao Mario possibile contropartita : L' Inter non molla Mousa Dembelé . Secondo Il Corriere dello Sport , dopo la missione a Londra della scorsa settimana di Ausilio e Gardini , questa sera un osservatore del club nerazzurro sarà a Bruxelles per assistere all'amichevole che vedrà impegnato il ...

Elisabetta Trenta - ministro della Difesa con possibile conflitto di Interesse : Se per altri ministri del governo Conte è stata segnalata la militanza breve nel settore di cui si occuperanno, tutto il contrario è per Elisabetta Trenta, ministra della Difesa 51enne scelta fra le fila del Movimento Cinque Stelle in cui milita dal 2013. Molto più vecchia la sua presenza invece nel settore Difesa, intelligence, esercito. Il suo nome era già nella lista di Di Maio come possibile ministro subito dopo le elezioni e già nel ruolo ...

Ds Barcellona : 'Rafinha resta all'Inter? Possibile - nei prossimi giorni vediamo' : Recatosi a Napoli per il Premio Football Leader, il direttore sportivo del Barcellona Antonio Braida ha parlato ai microfoni di Premium Sport riguardo la trattativa legata a Rafinha. Ecco la sua risposta circa una domanda sul futuro del talento brasiliano: 'Se resta all'Inter? È Possibile, vediamo'. RAFINHA VUOLE IL NERAZZURRO - A ...

Inter - possibile formazione 2018/2019 : cinque nuovi giocatori? Video : Tempo di mercato, ma in realta' quello non va mai in pausa. Nel caso specifico dell'Inter è iniziato con largo anticipo e, come noto, la dirigenza ha gia' messo a segno tre colpi: Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah, arrivati a costo zero rispettivamente da Lazio e Juventus, e Lautaro Martinez acquistato dal Racing de Avellaneda. Alla luce di queste operazioni gia' in porto e delle ulteriori indiscrezioni, c'è gia' chi ipotizza il volto sul campo ...

Calciomercato Inter - Moratti : 'Lo Scudetto è possibile - ma ora servono gli acquisti' : Un finale di stagione thrilling, che ha regalato all'Inter la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo centrato da Luciano Spalletti, con il 3-2 dell'Olimpico che è ancora vivo negli ...