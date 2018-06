Inter | il sostituto di Cancelo potrebbe essere Vrsaljko

Calciomercato Inter - scelto il sostituto di Cancelo : trattativa avviata : Calciomercato Inter – L’Inter non è riuscita a trattenere Cancelo, il terzino ormai può considerarsi ad un passo dalla Juventus. I nerazzurri nonostante i problemi legati al fari play finanziario si stanno muovendo in modo importante, gli acquisti di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez rappresentano già una sicurezza, ai dettagli la trattativa per Radja Nainggolan, operazione da 35 milioni di euro compresa di contropartita mentre ...

Inter - Cancelo verso l'addio? Individuato il sostituto Video : Difficile riscattare Joao Cancelo o Rafinha, quasi impossibile riscattarli entrambi. Se per il brasiliano ci sono comunque spiragli e l'Inter starebbe gettando le basi per rinegoziare il prestito dal Barcellona, sul portoghese c'è il veto del Valencia. La societa' spagnola, così come l'Inter, è alle prese con le beghe del Fair Play Finanziario e non è disponibile a scendere dal tetto fissato a 35 milioni di euro. Pertanto la dirigenza ...

Inter - arriva l'affondo decisivo : trovato il sostituto di Candreva Video : L'Inter ha gia' cominciato a pianificare il mercato [Video] della prossima stagione, per cercare di accontentare il proprio tecnico, Luciano Spalletti, e regalargli i rinforzi richiesti prima del ritiro, che quest'anno si terra' ad Appiano Gentile, tanto che sono gia' partiti alcuni lavori di ammodernamento, rispetto a Riscone di Brunico, dove si è tenuto il ritiro dei nerazzurri negli ultimi anni. La squadra nerazzurra è ancora in lotta per un ...

Calciomercato - Inter e Roma su Praet. La Samp stringe per il sostituto : il gioiellino croato Majer : già Calciomercato in casa Sampdoria. La società blucerchiata si sta muovendo in queste ore infatti per portare a Genova il giovane e promettente Lovro Majer, centrocampista/trequartista croato classe '...

