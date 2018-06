Inter | Ausilio prova il colpo a parametro zero | William Carvalho

Inter - è fatta per Nainggolan. Ora Ausilio vuole Suso : Il belga dovrebbe firmare a breve. La Roma ha accettato l'offerta di 24 milioni più Santon e il baby Zaniolo

Inter - vicino Nainggolan ora Ausilio prova due colpi a parametro zero : Romulo e Carvalho : L'Inter è una delle squadre più attive in questa sessione di mercato. I nerazzurri si stanno muovendo in uscita per sistemare il bilancio, che deve essere chiuso in pareggio entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Anche in entrata, però, il direttore sportivo, Piero Ausilio, si sta muovendo tantissimo, come testimonia il colpo Radja Nainggolan, per cui mancano solo i dettagli per essere ...

Retroscena Inter - la promessa di Ausilio a Di Maria : offerta in caso di Champions : Uno dei tormentoni di mercato dello scorso anno è stato sicuramente quello relativo al possibile approdo all'Inter del fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain, Angel Di Maria. La trattativa è stata anche vicina a concretizzarsi visti i buoni rapporti tra l'allora direttore tecnico della società nerazzurra, Walter Sabatini, e l'agente del giocatore, Pablo Sabbag. A bloccare tutto, però, è stato il blocco del governo cinese, oltre ai ...

Di Maria all'Inter/ Calciomercato - la promessa di Ausilio all'argentino : l'affare si può chiudere? : Angel Di Maria può essere un colpo di Calciomercato dell'Inter: ci sarebbe una promessa fatta dal direttore sportivo Piero Ausilio al calciatore argentino, che sta giocando i Mondiali(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:41:00 GMT)

Inter - nuova pista per la trequarti : Ausilio scatenato : Inter pronta a rafforzare il centrocampo da mettere a disposizione del tecnico Spalletti, non solo Nainggolan nel mirino nerazzurro Piero Ausilio è uno dei ds più attivi in queste prime fasi della sessione estiva di calciomercato. Il dirigente nerazzurro si sa, è vigile in merito alla questione Nainggolan, ma non solo. L’Inter, secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Skysport, avrebbe avuto un contatto con l’agente di Bruno ...

Inter - assalto a Chiesa. E Ausilio riprova per Nainggolan : Non siamo al punto "i soldi non sono un problema", ma definirlo semplicemente "Interesse" a questo punto è davvero riduttivo, come raccontano Matteo Brega e Valerio Clari sulla Gazzetta in edicola ...

Inter-Icardi - Wanda Nara complica la trattativa di rinnovo : la richiesta della moglie-manager spaventa Ausilio : L’Inter e Icardi hanno avviato i primi contatti per il rinnovo del contratto, al momento però domanda e offerta non collimano Primi contatti avviati e trattativa partita, nonostante le vacanze di mezzo. L’Inter e Icardi si sono parlati, gettando le basi dell’operazione rinnovo, obiettivo dichiarato di entrambe le parti. I pretendenti per l’attaccante argentino non mancano, per questo motivo il club nerazzurro ha deciso di ...

Inter - Cancelo scappa ma Ausilio ha pronta l’alternativa : Joao Cancelo non giocherà nell’Inter nella prossima stagione, il calciatore portoghese non verrà riscattato alle cifre richieste dal Valencia Joao Cancelo costa troppo per le casse dell’Inter, i tifosi se ne facciano una ragione. Piero Ausilio, ds nerazzurro, è già alle prese con quella che potrebbe essere una valida alternativa al terzino destro portoghese, vale a dire Cristiano Piccini, esterno dello Sporting Lisbona. Il costo del ...

Inter - Ausilio fa chiarezza : “Incardi e Handanovic non si muovono” : Inter, Ausilio- Intervistato ai microfoni di “SportItalia“, Piero Ausilio ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il mercato nerazzurro. Focus sulle probabili cessioni e attenzione anche sui nuovi potenziali arrivi. “ICARDI E Handanovic NON SI MUOVONO” Ausilio ha così commentato: “Se è vera l’offerta del Napoli per Handanovic? No, assolutamente no. Brozovic […] L'articolo Inter, Ausilio ...

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : Handanovic - Nainggolan - Politano - Icardi e tanto altro : Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha affrontato l’argomento Calciomercato in queste ore, con diversi affari caldi per la rosa nerazzurra-- Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, è concentrato su questa prima calda fase di Calciomercato, nella quale l’Inter è forse più impegnata ad incassare che ad acquistare. Il caso Icardi tiene banco, ma ci sono anche diverse trattative in entrata che fanno gola ai tifosi. Il ds è stato Intercettato dai ...

Ausilio : 'Icardi resta all'Inter. Nainggolan non piace solo a noi. Cancelo e Rafinha? Ci speriamo' : Una cena in periodo di mercato, come tante. E le voci sulle possibili mosse dell'Inter corrono. All'uscita da un noto ristorante milanese, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha rilasciato ...