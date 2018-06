Infortunio Douglas Costa | tegola Brasile | si ferma il calciatore della Juventus

calcioweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) “Al terminepartita di ieri,ha lamentato un dolore alla parte posteriorecoscia destra. Gli esami effettuati hanno rivelato una piccola lesione muscolare. Il giocatore non viaggerà con la squadra per la prossima partita, resterà a Sochi per lavorare al fine di recuperare il prima possibile”.dunque per ilche salterà sicuramente la gara contro la Serbia ma a rischio è eventualmente anche l’ottavo di finale. Unanon indifferente per ilha infatti dimostrato di essere uno dei più in formasquadra. L'articolo: siilCalcioWeb.