Incidente stradale a Latina : morta una ragazza - gravemente ferita un'amica : Una ragazza è morta e una sua amica è rimasta gravemente ferita a seguito di un Incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina, in via della Striscia, in una zona rurale della città. La Lancia Y ...

Parrano - Incidente stradale : muore lo chef Alessandro Narducci : Parrano E' morto in un incidente stradale Alessandro Narducci, chef giovane e creativo. 'Abbiamo appreso la terribile notizia della morte di Alessandro Narducci che ci riempie di dolore scrive il ...

Morto per Incidente stradale chef Alessandro Narducci - astro nascente della cucina : E’ mancato nella notte tra il 21 e il 22 giugno Alessandro Narducci, giovane chef del ristorante Acquolina di Roma, vittima di un incidente stradale che ha coinvolto il suo motorino e un’automobile (una Mercedes Classe A) attorno all’una di notte sul Lungotevere, in zona Prati. Era appena uscito dalla manifestazione Vinòforum, della quale era uno dei cuochi protagonisti. Morta anche la ragazza che viaggiava con lui, Giulia ...

Roma. Morto in un Incidente stradale l’architetto Massimiliano Milotti : Anni addietro era stato arrestato per avere investito una ragazza sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, dopo essere uscito sotto

Cambogia : il principe Ranariddh gravemente ferito in Incidente stradale - morta la moglie : L’auto sulla quale viaggiava la coppia si è scontrata con un taxi che viaggiava nella direzione opposta. Lo schianto non ha dato scampo a Ouk Phalla. Norodom Ranariddh è ora ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Astral : chiuso per Incidente tratto stradale Cassia Bis : Roma: disagi alla circolazione Roma- Di seguito quanto comunicato dal servizio Astral Infomobilità. Temporaneamente chiusa la strada regionale Cassia Bis a causa di un grave incidente verificatosi al km 4+000. Disagi alla circolazione tra Formello e La Giustiniana in entrambe le direzioni. L'articolo Astral: chiuso per incidente tratto stradale Cassia Bis proviene da RomaDailyNews.

Roma - Noemi Carrozza è morta in un Incidente stradale : il cordoglio di Federnuoto : Lutto nel mondo dello sport. La campionessa di nuoto sincronizzato Noemi Carrozza è deceduta in un incidente stradale a Ostia, nota localita' sul litorale Romano. L'atleta avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 11 settembre 2018. La triste notizia è stata diffusa dalla Federnuoto che, mediante il suo sito web, ha espresso le condoglianze ai familiari, alla societa' e agli amici della Carrozza. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è ...