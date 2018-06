In un aeroporto Usa si passano allo scanner i volti di tutti i passeggeri dei voli

agi

(Di sabato 23 giugno 2018) L'di Orlando, in Florida, sta per diventare il primo negli Stati Uniti a richiedere una scansione elettronica del volto diin arrivo e in partenza perinternazionali. La misura di sicurezza, che toccherà anche i cittadini americani, non è nuova. Viene utilizzata già dagli aeroporti di Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Miami, New York e Washington. Mentre questi però si limitano a praticarla in riferimento a determinati viaggi internazionali, a Orlandofaranno lo scan. Leggi anche: Il riconoscimento facciale nelle scuole cinesi Le immagini che poi appariranno sullo schermo del computer verranno paragonate con foto di persone, contenute all'interno del database del ministero per la sicurezza nazionale, che dovrebbero essere a bordo di quel volo, al fine di accertarne ...