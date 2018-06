“In treno col machete” - post choc del pendolare : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – Un machete da esibire ai controllori di viaggio al posto del biglietto. E’ la proposta choc lanciata da un pendolare, evidentemente esasperato da treni soppressi e continui ritardi, sulla pagina Facebook del Comitato dei pendolari del Meratese. “A luglio invece del mensile pensavo di acquistare un machete da esibire come documento di viaggio… consigli sul modello più adatto?”, ha scritto ...

Germania - ferisce due persone con un coltello su treno : ucciso : Germania, ferisce due persone con un coltello su treno: ucciso

Germania : ferisce 2 persone con coltello su un treno e viene ucciso : Un attacco con un coltello sul treno Intercity a Flensburg, in Germania, ha portato al ferimento grave di due uomini: l'aggressore, riferisce Bild, è morto in seguito ad un colpo di pistola sparato

Germania - aggressione con coltello sul treno : 1 morto e 2 feriti - : Il mezzo è partito da Colonia ed è stato fermato a Flensburg. Ancora da chiarire la dinamca. Indaga la polizia federale

Eleonora Pedron e Nicolò De Vitiis coccole in treno : Eleonora Pedron ha trovato l'amore con Nicolò De Vitiis, fanno coppia fissa da pochi mesi, ma tra loro la passione è già alle stelle. Dopo le foto che li ritraevano sotto casa, in momenti diversi, eccoli finalmente insieme mentre si baciano in treno. La Pedron di e la Iena sono stati fotografati dal settimanale "Chi", in edicola sul treno da Milano a Roma. La Pedron indossa una gonna lunga a fiori e sneakers ai piedi, è avvinghiata a

Caluso - disastro ferroviario : video dello scontro treno-tir/ Rfi : domani riprende circolazione Chivasso-Aosta : Caluso, scontro treno-tir: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera

Scontro treno-tir - la colonna di mezzi si avvicina al passaggio a livello. Poi l'incidente. Le immagini diffuse dalla polizia : Sono le 23.20 quando il tir si ferma, restando bloccato, al passaggio a livello tra le stazioni di Rodallo e Caluso. È questione di pochi attimi. Il treno regionale Torino-Ivrea gli piomba addosso, scaraventandolo via per decine di metri. Nel video diffuso dalla polizia di Stato si può vedere la dinamica dell'incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 23.

Caluso - treno contro tir : 2 morti - indagato camionista/ Video - Codacons : "Passaggi a livello pericolosi" : Caluso, treno deraglia dopo scontro con tir Video, incidente ferroviario: due morti e 23 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are

Scontro treno-tir nel Torinese - testimone : “Una tragedia annunciata - tanti i passaggi a livello pericolosi” : “E’ una tragedia annunciata. Di passaggi a livello pericolosi come quello ce ne sono tanti sulla linea tra Ivrea e Chivasso. Ed e’ un caso che sia successo un incidente solo adesso. Il Treno viaggiava a 100-120 chilometri orari quando si e’ scontrato con il Tir. Il trasporto eccezionale era impegnato in una complessa manovra in mezzo al passaggio a livello. Se ci fossero stati dei sensori che segnalavano la presenza di un ...