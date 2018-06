In Italia 100 caduti Russia - resa Onori : Cento urne, avvolte nel tricolore, sono state deposte nel Tempio Sacrario di Cargnacco a Pozzuolo del Friuli , Udine, , che custodisce le spoglie di migliaia di caduti durante la Campagna di Russia. ...

Fisco - dalle imprese Italiane oltre 100 miliardi di tasse : MILANO - Le imprese italiane subiscono la seconda pressione fiscale d'Europa, alle spalle della sola Olanda: versano al Fisco 101,1 miliardi di euro l'anno. Considerando imposte, tasse, tributi e ...

Silvio Berlusconi salva Forza Italia/ 100 milioni di euro per ripianare il debito - poi riorganizza il partito : Silvio Berlusconi salva Forza Italia: 100 milioni di euro per ripianare il debito, poi riorganizza il partito dall'interno. Le mosse del Cavaliere per rilanciare il progetto nato nel 1994(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Filippo Tortu batte il record Italiano : fa i 100 metri in 9”99. Battuto Pietro Mennea : Dieci secondi, anzi un centesimo in meno, di corsa tutti d’un fiato, gli occhi socchiusi sul traguardo e spalancati sul cronometro, per convincersi di aver riscritto la storia dello sport italiano e non solo. In un certo senso di tutto il Paese, perché Pietro Mennea è stato davvero qualcosa in più che un semplice atleta, un eroe italiano, entrato nella memoria collettiva di generazioni e generazioni. Oggi Filippo Tortu, un ragazzino di 20 anni ...

