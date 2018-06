In fuga dalle fiamme | si incendia tetto di una palazzina ad Arese | evacuate più di trenta

Italia giallo-verde - fuga dalle missioni. Alla Farnesina preoccupazioni per la futura presenza italiana in Libano - Niger e Afghanistan : Italia giallo-verde, fuga dalle missioni. Uno spettro si aggira per le ansiose stanze della Farnesina: lo spettro del disimpegno dai fronti caldi sui cui l'Italia ha costruito un suo profilo internazionale di Paese affidabile all'interno del sistema di alleanze, la Nato, e negli impegni assunti in ambito Onu. fuga dalle missioni. In particolare, fuga dal Libano, dall'Afghanistan, dal Niger. Nel "contratto" di governo Di Maio-Salvini non ...

10 film insostenibili. Breve storia della fuga dalle sale cinematografiche : Al festival di Cannes 2018 The House That Jack Built di Lars Von Trier ha scatenato quel fastidio e quella repulsione a cui raramente mirava. Violenza ma non solo, violenza sadica, violenza su chi non lo merita, violenza mostrata nell’atto di fare male, di massacrare e di farsi macabra. Il sangue e il peggio di noi stessi, insomma tutto ciò che un regista sa essere duro da sostenere e che, se non viene trattato con ironia e con la ...

Dalla battaglia su Mps alla 'fuga' dalle elezioni. La parabola del M5s a Siena : Roma. Il M5s non si presenta a Siena , nella città dove le teorie anti-sistema potrebbero trovare maggiore appiglio, la città del Mps, alle cui assemblee dei soci Beppe Grillo andava per denunciare il ...

Terremoto in Molise e Puglia. Panico e fuga dalle case : In quella zona sono abituati a ben altre scosse. Anche per questo il Terremoto che ieri è stato avvertito in Molise, ha provocando sì qualche apprensione, ma nulla a che fare col Panico. A sentire la ...

fuga dei giovani dalle metropoli : solo in periferia riusciamo a lavorare e (anche)?vivere : A Londra, New York, Sydney e Hong Kong l'età media della popolazione è in aumento e solo gli over 50 possono permettersi di vivere in centro. I giovani si tengono alla larga dalle grandi città o snobbano a tutti gli effetti le proprietà immobiliari dai prezzi sempre meno alla portata delle loro tasche...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Gli esperti : "Arriveranno le repliche" Il sindaco di Termoli : "E' stata sussultoria" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...

