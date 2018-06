Immigrazione | Meloni | su blocco navale Trenta sbaglia | parla come Renzi e Gentiloni

Giorgia Meloni - il retroscena su Viktor Orban : ' Immigrazione - l'offerta rifiutata da Paolo Gentiloni' : Giorgia Meloni rivela in diretta un retroscena clamoroso sul premier ungherese e l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni . Ospite di Agorà , su Raitre, la leader di Fratelli d'Italia racconta: '...

Meloni : stop Ong che favoriscono Immigrazione clandestina : Meloni: chiuse in Italia a chi non rispetta le nostre leggi, la nostra cultura e la nostra identità Roma – Di seguito le parole di Giorgia Meloni, presidente di FdI. “Indegne le parole di Soros contro l’Italia. Siamo stanchi di questi sciacalli della speculazione che, non appagati dal controllo che hanno sulla nostra finanzia, ora vogliono controllare anche la nostra democrazia. Fratelli d’Italia sta lavorando ad una ...