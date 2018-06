Iliad App non ufficiali | chiamate | e la concorrenza di ho | quanti problemi per il nuovo

Nuovo pericolo legato a Iliad Italia : attenzione a queste false app ufficiali : Sta circolando in Rete una nuova serie di minacce per gli utenti che hanno sposato la causa di Iliad Italia, acquistando subito una SIM dell'operatore. Come riportato dai colleghi di universofree, infatti, è necessario fare molta attenzione ad alcune applicazioni che si spacciano per ufficiali, ma che in realtà non hanno nulla a che vedere con la nuova compagnia telefonica. Vedere per credere il caso di Area personale e molto altro unofficial ...

I Consumi e Area personale sono due applicazioni non ufficiali per gli utenti Iliad : I Consumi e Area personale sono due applicazioni non ufficiali che permettono agli utenti di controllare i dati relativi alla SIM iliad. La prima consente di monitorare i Consumi e le soglie relativi a chiamate, SMS, MMS e internet con la possibilità di attivare dei widget personalizzabili. La seconda applicazione consente di effettuale il login, attivare una SIM, cambiare l'email e la password, visualizzare i costi e le offerte, gestire i dati ...

Iliad X : l’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad : Da qualche giorno, sul Microsoft Store è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere velocemente all’area personale. Iliad è ufficialmente sbarcata in Italia il 29 maggio con una promozione molto conveniente, che comprende minuti illimitati, SMS illimitati, 30GB di traffico in 4G plus, minuti illimitati anche all’estero in oltre 60 ...

Alternativa gratis al “Chi ti ha cercato” di TIM - Vodafone - Tre - Wind - Iliad e Optima : nuova app : Il servizio "Chi ti ha cercato" fornito dai principali operatori che agiscono nel mobile in Italia, come nel caso di TIM, Vodafone, Tre, Wind, Iliad e Optima viene da sempre considerato estremamente importante da buona parte del pubblico nostrano. Al dì là del fatto che con ciascuna compagnia telefonica il servizio fa capo a denominazioni differenti, come riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine bisogna tener presente anche approcci diversi ...

Iliad - tutte le app dell’operatore francese. Ma solo per Android : (Foto: Lorenzo Longhitano) A supporto della sua offerta mobile, l’operatore francese Iliad sta realizzando una serie di app per smartphone che dovrebbero rendere più semplici la configurazione iniziale, la gestione e l’utilizzo dei servizi offerti ai suoi nuovi utenti. Le app avvistate online al momento sono solo tre (una delle quali non è ancora stata ufficialmente rilasciata) — Mobile Config, Portabilità seriale sim e Segreteria ...

L’app Segreteria Visiva Iliad permette di gestire la segreteria e visualizzare i contatori per chiamate - SMS e GB : segreteria Visiva Iliad è un'applicazione ufficiale che permette ai clienti di accedere ai messaggi vocali della loro segreteria nell’ordine desiderato e di archiviare e inoltrare i messaggi con semplicità. Tramite l'account è possibile visualizzare anche i contatori per chiamate, SMS e GB previsti dall’offerta Iliad e il credito residuo. L'articolo L’app segreteria Visiva Iliad permette di gestire la segreteria e visualizzare i contatori ...

Iliad Mobile è un wrapper che permette di gestire la linea mobile dell’operatore telefonico low cost : iliad mobile è un'applicazione non ufficiale che mette a disposizione dell'utente un wrapper al sito ufficiale iliad che consente di gestire la linea mobile dell'operatore francese da poco sbarcato in Italia. L'articolo iliad mobile è un wrapper che permette di gestire la linea mobile dell’operatore telefonico low cost proviene da TuttoAndroid.

Primi Problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

Ecco come configurare una SIM Iliad appena comprata : Iliad ha debuttato sul mercato italiano il 29 maggio proponendo un'interessante offerta di lancio. Se state leggendo queste righe è molto probabile che abbiate già effettuato la richiesta di portabilità e vogliate sapere come configurare la vostra nuova SIM Iliad. L'articolo Ecco come configurare una SIM Iliad appena comprata proviene da TuttoAndroid.

Iliad - domani apre in Italia/ Tutto quello che c’è da sapere : negozi - app e tariffe in arrivo : Iliad, domani apre in Italia, Tutto quello che c’è da sapere: negozi, app e tariffe in arrivo. Da domani mattina alle ore 10:30, l'ingresso ufficiale bel Bel Paese dell'operatore mobile(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:10:00 GMT)

Semplicissimo passare a Iliad Italia : 2 app pronte per portabilità : In molti si staranno chiedendo come passare a Iliad Italia, non appena il nuovo quarto operatore sarà disponibile. Nella giornata di ieri abbiamo dettagliato le modalità per assistere alla presentazione del vettore prevista fra due giorni, dunque martedì 29 maggio, Nel frattempo giungono invece nuovi dettagli sulle procedure di portabilità da altro vettore che dovrebbero, almeno sulla carta, essere incredibilmente semplificate (come nella ...

Iliad non perde tempo : già disponibili due app ufficiali nel Play Store : Iliad non vuole lasciare nulla al caso e così, nell'attesa che arrivi martedì mattina, ha pubblicato due applicazioni, con il nome di Mobile Config e Portabilità Seriale SIM, all'interno del Play Store. L'articolo Iliad non perde tempo: già disponibili due app ufficiali nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Tre scritte possibili con SIM Iliad Italia : perché potrebbe apparire Wind? : Sta iniziando un mese di fuoco per quanto riguarda la questione del lancio sul mercato di Iliad Italia. Proprio ieri, su queste pagine, vi ho riportato le ultime notizie per quanto concerne la questione delle infrastrutture, con importanti novità provenienti soprattutto dalla Lombardia. Oggi 22 maggio, invece, vogliamo approfondire un'altra questione importante, vale a dire quello che leggeremo sul nostro display nel momento in cui andremo ad ...