Il trucco c' è e si vede | il libro di Beatrice Mautino per un acquisto consapevole

Numeri invertiti in allenamento : il trucco della Corea del Sud per depistare gli svedesi : La Corea del Sud ne sa una più del diavolo. La nazionale del CT Shin Tae-yong è pronta a esordire nei Mondiali di Russia e non vuole lasciare nulla al caso, nemmeno i più piccoli dettagli. Non ...

Twitter : c’è un trucco per vedere cosa scrivevano gli utenti nel 2008 : Andy Baio, ex direttore tecnico di Kickstarter, ha condiviso online un metodo molto semplice per vedere com’erano nel 2008 i tweet delle persone che si seguono oggi su Twitter. E’ sufficiente scrivere nel campo di ricerca: “filter:follows until:2008-05-25 -filter:replies”. E’ anche possibile fare ricerca sui propri vecchi tweet aggiungendo: “from:nomeutente”. Così facendo è possibile osservare come il ...