Il Tribunale Vaticano ha condannato monsignor Carlo Alberto Capella a cinque anni di

(Di sabato 23 giugno 2018) Ilhail sacerdote italianodi carcere emila euro di multa per detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico.era stato arrestato ad aprile: lavorava per il servizio diplomatico delIlhadi carcere per detenzione e trasmissione di materiale pedopornografico Il Post.