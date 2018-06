Il Segreto news | la soap in prima serata su Rete 4 dal 2 al 15 luglio 2018

superguidatv

: Elle Macpherson, 54 anni: «Il mio segreto? Ho eliminato lo zucchero» - Corriere : Elle Macpherson, 54 anni: «Il mio segreto? Ho eliminato lo zucchero» - Andrea_Glieca : RT @ilgiornale: #Mondiali2018 Il flop di Messi? Il segreto è in una firma - ilgiornale : #Mondiali2018 Il flop di Messi? Il segreto è in una firma -

(Di sabato 23 giugno 2018) Nuovi cambiamenti per laIl, di orario ed addirittura diemittente. Trasmessa da Canale 5 da anni e con molto successo, dopo avere avuto ascolti esorbitanti, ora sembra avere perso molto del suo pubblico. In quest’estate, anno tra l’altro della messa in onda delle partite dei mondiali, latraslocherà da Canale 5 a4. Ecco a partire da quando! LaIlsu4 dal 2 al 15Il cambio dellatelevisiva potrebbe essere un test in vista dell’ autunnoo semplicemente un modo per ovviare al calo di ascolti dovuto alla contemporanea trasmissione dei match calcistici su Canale 5. Fatto sta che dal 2 al 15in prime time, ilpasserà da Canale 5 a4. Tutte le puntate programmate verranno trasmesse il martedì e il mercoledì sulladiretta da Sebastiano Lombardi. Un’estate ricca di ...