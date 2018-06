Il secondo round dei ballottaggi | al voto 2 | 8 milioni di italiani Incognite roccaforti

Golf - PGA Tour 2018 : Kyle Stanley e Joaquim Niemann guidano il the Memorial Tournament al termine del secondo round : I protagonisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’evento settimanale. Nel the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari) siamo giunti alle orte degli ultimi e decisivi due round con al comando una coppia composta dal cileno Joaquim Niemann e dallo statunitense Kyle Stanley. Entrambi guidano con lo score complessivo di -11 (133 colpi), due meglio del sudcoreano Byeong-Hun An, terzo in ...

Golf - US Women’s Open 2018 : il maltempo condiziona il secondo round - Sarah Jane Smith in vetta. Taglio fatale per Giulia Molinaro : Il maltempo condiziona il secondo round dello US Women’s Open, secondo Major stagionale, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dello Shoal Creek Golf and Country Club, nell’Alabama. La competizione è stata sospesa a causa delle condizioni climatiche avverse, costringendo gli organizzatori a compattare gli ultimi due giri, preceduti oggi dal completamento della seconda tornata. Ma intanto il secondo Major stagionale comincia già ...

Alda D’Eusanio VS Fabrizio Corona/ secondo round : “Lo querelo! E’ un brutto individuo - deve smetterla…” : Alda D’Eusanio VS Fabrizio Corona/ Secondo Round dopo la puntata di "Stasera Italia" su Rete4: “Lo querelo! E’ un brutto individuo, deve smetterla…”, ecco le parole della giornalista.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:37:00 GMT)

Pallavolo – VNL Maschile : l’Italia in Argentina - Randazzo presenta il secondo round : La Nazionale italiana di Pallavolo in Argentina per la VNL Maschile: il commento dello schiacciatore Luigi Randazzo La Nazionale Maschile è arrivata ieri sera (fuso orario è -5h rispetto all’Italia) in Argentina dopo un lungo viaggio durato praticamente due giorni. Quello odierno è sostanzialmente il primo giorno di lavoro per il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini reduce dal tris di vittorie contro Germania, Brasile e Serbia del primo ...

VNL Maschile : l'Italia in Argentina. Randazzo presenta il secondo round : Questa VNL rappresenta il preludio ai Campionati del Mondo che disputeremo in casa. E' una stagione molto importante noi e vogliamo fare bene". Pool 7 San Juan, Argentina* Italia, Argentina, Canada, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose con un ottimo secondo round sale al comando del Fort Worth Invitational : Il secondo round del Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari) ci consegna subito un cambio della guardia al vertice della leaderboard. L’evento del circuito PGA in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) vede infatti al comando Justin Rose. L’inglese, grazie al -6 di giornata, si issa ad un complessivo -10 (130 colpi), una lunghezza meglio ...

Governo - secondo round di incontri Lega-M5S : secondo round di trattative al Pirellone, a Milano, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Accordo raggiunto sui principali punti del programma del nuovo Governo targato Lega-5 Stelle. Restano alcuni ...

Superbike - Round Italia 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica generale. secondo Davies - terzo Sykes - cade Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) è ufficialmente tornato il “cannibale” che tutti conoscevamo. Dopo un inizio di stagione non eccezionale, infatti, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente dominato il weekend del Gran Premio d’Italia del Mondiale Superbike, aggiudicandosi in scioltezza entrambe le gare. Se ieri in Gara-1 aveva potuto vincere in carrozza, oggi ha dovuto sudarsi la prima posizione dopo un avvincente duello con ...

Governo Lega-M5S - secondo round al Pirellone. "Vogliamo chiudere oggi" : A buon punto l'accordo sul programma, ma è in alto mare la ricerca di un 'nome terzo' che non sia troppo tecnico Pirellone primo round: "Accordo più vicino" Totoministri, sale la stella di Bonafede. E ...

TCR Italy - SEAT in cerca di conferme nel secondo round al Paul Ricard : Diretta televisiva su Sportitalia , canale 60 del Digitale Terrestre e 225 del bouquet Sky, , streaming invece sul sito acisport.it/TCRItaly e sulla pagina Facebook.com/TCRItaly. TCR Italy, ...

Governo Lega-M5S - secondo round alla Camera : È iniziato alla Camera il secondo incontro tra i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. È probabile che oggi sul tavolo possano esserci l'analisi delle personalità ...

Il Campionato Italiano Cross Country in Gallura per il secondo round : Si preannuncia una gara molto combattuta. Torna la terra sarda per il Campionato Italiano Cross Country 2018 ed esordiscono nella serie tricolore gli sterrati galluresi, già palcoscenici naturali ...

A Monza nel weekend il secondo round dell’ELMS : Protagonisti nel weekend all’Autodromo di Monza i bolidi della European Le Mans Series, il campionato promosso dall’Automobile Club de l’Ouest: la 4 Ore ELMS si svolgerà domenica 13 maggio, con semaforo verde alle 12.30, gara che, come nel 2017, rappresenta il secondo appuntamento stagionale di questo campionato inaugurato a metà aprile a Le Castellet e […] L'articolo A Monza nel weekend il secondo round dell’ELMS sembra ...

Boxe - Gennady Golovkin stende Martirosyan al secondo round. Ko annunciato - sfida a Canelo in autunno? : Doveva essere un match lampo e così è stato. Gennady Golovkin ha steso Vanes Martirosyan in appena due round: il Campione del Mondo WBC, WBA, IBO, IBF dei pesi medi ha letteralmente surclassato il malcapitato armeno nel match che metteva in palio le sue cinture iridate. Golovkin aveva dovuto trovare un sostituto dell’ultimo minuto vista la squalifica di Canelo per doping che aveva impedito il regolare svolgimento di un incontro stellare e ...