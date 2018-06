Il mondo guarda Siena per la ' luce' straordinaria del pavimento del Duomo

Corea del Nord - Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit : “Tutto il mondo ci guarda” : Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” proviene da NewsGo.

Aereo cinese e suite stellare - Kim a Singapore per il summit con Trump : “Il mondo ci guarda” : Kim Jong-un è arrivato a Singapore a bordo dell’Aereo privato di Air China, un Boeing 747-4J6 partito in mattinata da Pyongyang e usato dal governo cinese per il trasporto dei funzionari di governo, incluso il presidente Xi Jinping. «L’intero mondo sta guardando a questo storico summit», ha detto il leader nordcoreano in merito al faccia a faccia...

Trump a Singapore. Kim : mondo ci guarda : 14.39 Il presidente americano Trump è atterrato a Singapore dove martedì incontrerà Kim Jong-un per quello che è considerato uno storico incontro. Ad attenderlo alla base aerea di Paya Lebar, il ministro degli Esteri della città-stato, Vivian Balakrishnan. "Il mondo intero guarda a questo storico summit" ha detto Kim Jong Un durante l'incontro con il premier di Singapore. Al centro dei colloqui tra Kim e Trump la denuclearizzazione di ...

